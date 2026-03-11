España - Nueva Zelanda en directo | Partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

Retransmisión en directo del España y Nueva Zelanda del Premundial de baloncesto femenino 2026, que se disputa en Puerto Rico

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de este partido entre España y Nueva Zelanda correspondiente al grupo 2 del Premundial de baloncesto femenino 2026, que se disputa en Puerto Rico.

El equipo de Miguel Méndez, liderado por Megan Gustafson y con la base del conjunto subcampeón de Europa el pasado año, parte como favorito ante sus rivales neozelandesas.

La selección española de baloncesto femenino abre el Premundial de Puerto Rico con un partido clave para sus aspiraciones de estar en la próxima cita mundialista.

El equipo español es uno de los favoritos de un grupo en que ya está clasificada Estados Unidos y en el que también se encuentran Italia y Puerto Rico compartiendo ese favoritismo. Por eso, es clave ganar los dos partidos con los que España arranca ante Nueva Zelanda y Senegal, ya que con eso tendría casi asegurado su pase para el Mundial de Alemania.

España, subcampeona de Europa este pasado verano, se enfrentará en esta cita contra algunas estrellas de la WNBA como Caitlin Clark, Angel Reese y Paige Bueckers. Pero ese partido es el último del grupo y para entonces espera haber resuelto su clasificación y que todo sea una fiesta.

Las de Miguel Méndez se estrenan ante una Nueva Zelanda que llega como víctima, pero que intentará quitar uno de los puestos que dan el pase a España, Italia o Puerto Rico.

El equipo dirigido por Natalie Hurst está intentando jugar su segundo Mundial tras el disputado hace 32 años (1994). Actualmente son las 21 del ránking mundial de la FIBA -por el sexto puesto de España- y aterrizan sin nada que perder en la isla caribeña.