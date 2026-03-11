Bam Adebayo comete una locura, Luka Doncic le sigue el juego y los árbitros acaban con la fiesta

Espectacular noche de NBA con múltiples historias, un protagonista histórico y los Boston Celtics como gran damnificado

¡Qué noche de NBA! Con hasta 11 partidos en juego y muchas de las estrellas de la competición estadounidense sobre el parqué, hemos vivido momentos para la historia como la actuación de Bam Adebayo, hemos visto a Luka Doncic dar otro azote a un equipazo como son los Timberwolves y hemos contemplado atónitos como los árbitros acababan con lo que estaba siendo un partidazo entre San Antonio Spurs y Boston Celtics. ¡Vamos al lío!

Pocos podían esperar que un partido entre Miami Heat y Washington Wizards pasase a la historia, sobe todo porque los capitalinos llevan tiempo siendo de los peores equipos de la Liga; sin embargo, el destino nos tenía deparado un sorpresón con Bam Adebayo como protagonista.

El pívot, quien recientemente admitió que cuando lo eligieron en el draft de 2017 lo hicieron pensando en que básicamente era un buen defensor, ha hecho de la madrugada del 10 al 11 de marzo un momento histórico, uno en el que ha firmado un partido de 83 puntos con el que se coloca con la segunda mayor anotación jamás vista, solo superada por los míticos 100 puntos de Wilt Chamberlain.

Para llegar a tal marca Adebayo ha realizado un 20 de 43 en tiros de campo, incluyendo un 7 de 22 en triples, además de un tremendo 36 de 43 desde la línea de tiros libres. Y no, no fue algo premeditado, sino que su enorme inicio en ataque llevó a que todo el equipo se volcase en ayudarle para lograr la mayor cantidad posible.

Luka Doncic, sin piedad con Minnesota

Curiosamente ahora que no está LeBron James por lesión es cuando estamos viendo la mejor versión de Los Angeles Lakers; tanto es así que tras derrotar con autoridad a los New York Knicks ahora han hecho lo propio con otro enorme equipo como son los Minnesota Timberwolves.

Con un tremendo Luka Doncic que ha logrado un triple-doble de 31 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, los de oro y púrpura suman en estos momentos tres victorias consecutivas que les permiten colocarse cuartos de la Conferencia Oeste.

Los árbitros echan a Jaylen Brown

Si en Los Ángeles se vivió un partidazo, no menos se esperaba del Spurs contra Celtics. Dos de los mejores equipos frente a frente se veían las caras con estrellas como Jayson Tatum, Victor Wembanyama o Jaylen Brown. Pintaba genial, pero todo saltó por los aires cuando los árbitros expulsaron a Jaylen tras las protestas de este. Fui al final del primer tiempo y ahí se acabó todo. San Antonio ganó, pero no con el brillo esperado.

Resultados de la noche en la NBA

Philadelphia 76ers 139 - Memphis Grizzlies 129

Brooklyn Nets 100 - Detroit Pistons 138

Miami Heat 150 - Washington Wizards 129

Atlanta Hawks 124 - Dallas Mavericks 112

Houston Rockets 113 - Toronto Raptors 99

Milwaukee Bucks 114 - Phoenix Suns 129

San Antonio Spurs 125 - Boston Celtics 116

Golden State Warriors 124 - Chicago Bulls 130 (OT)

Sacramento Kings 114-109 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 120 - Minnesota Timberwolves 106