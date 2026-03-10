Newcastle - Barcelona, en directo el partido de ida en los octavos de final de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo de la ida de octavos de final en la Champions League, donde Newcastle United y FC Barcelona se enfrentan en St James’ Park. El conjunto azulgrana, clasificado de forma directa tras quedar en el top 8 de la ‘fase liga’, visita unas urracas que eliminaron al Qarabag en los ‘playoffs’

Además de este magnífico Newcastle - Barcelona, también será el turno del Atlético de Madrid de iniciar su eliminatoria ante el Tottenham en el Estadio Metropolitano. Así, están previstos disputarse un total de 4 encuentros a lo largo del día de hoy

Situados como décimo segundos en la ‘fase de liga’ del torneo, el equipo de las urracas tuvo que disputar los ‘playoffs’ tras quedar a 2 puntos del octavo. En la eliminatoria, su rival sería el Qarabag, al que superaron con un abultado marcador global de 9-3

Por su parte, el conjunto azulgrana pasó directamente a la presente ronda tras conseguir una meritoria quinta plaza. Será el debut del Barcelona en una eliminatoria durante la presente edición

El encuentro tendrá lugar en St James’ Park, hogar del Newcastle, que cuenta con una capacidad para 52.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será el italiano Marco Guida, que contará con su compatriota Daniele Chiffi en el VAR

El conjunto del Eddie Howe llega al encuentro tras ser eliminado en octavos de FA Cup por el Manchester City por 1-3. De sus últimos 5 enfrentamientos, el Newcastle tan solo ha conseguido 2 victorias, sucumbiendo en las restantes 3 ocasiones

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick vive un momento dulce. Tras la reciente victoria ante el Athletic en San Mamés, el conjunto azulgrana suma 4 triunfos consecutivos

El técnico del Newcastle aprovechó su comparecencia previa para señalar el encuentro como el “más importante su historia reciente”

Comienzan los octavos de final en la Champions League, la máxima competición europea de clubes. En la jornada del martes, el turno de las 21.00 horas verá el debut del Barcelona en las eliminatorias de la presente edición. Así, el conjunto de Hansi Flick viaja hasta Inglaterra para medirse al Newcastle en su feudo, St James’ Park.

El equipo conocido como ‘las urracas’ pasó de ronda tras eliminar a doble partido al Qarabag en los ‘playoffs’, con un abultado marcador global de 9-3. Por su parte, los azulgranas tan solo han participado en la ‘fase de liga’, puesto que su quinta posición les otorgó el pase directo a esta ronda.

Así llega el Newcastle United

El equipo de las urracas, dirigido por el inglés Eddie Howe, vive un momento complicado. En sus últimos 5 enfrentamientos de la Premier League, la liga inglesa, tan solo han conseguido dos victorias, dejando un rastro de tres derrotas.

El Newcastle marcha décimo segundo en su clasificación nacional, después de haber cosechado 11 victorias, 6 empates y 12 derrotas en 29 jornadas. Un equipo asentado en media tabla, a la misma distancia de la zona europea que del descenso, cuyo principal problema es la defensa.

En ataque están dirigidos por Anthony Gordon, quien lleva 15 goles y 5 asistencias en 41 partidos. También cuentan con grandes talentos como Woltemade o Barnes, mientras que, en el mediocampo, Bruno Guimarães y Sandro Tonali son los pilares de Eddie Howe. El problema del equipo reside en la zaga que, a pesar de sus grandes nombres, Schãr, Trippier o Livramento, no está siendo capaz de dejar la portería intacta. En la Premier League han anotado 42 goles, pero por contrario, han concedido 43, siendo este el culpable de su posición clasificatoria.

Al partido llegarán tras una dura derrota por 1-3 ante el Manchester City en los octavos de final de la FA Cup. Además, las urracas han encajado 11 goles en sus últimos 5 enfrentamientos, una estadística tentadora para un Barcelona que llega con un Lamine Yamal en racha.

Así llega el FC Barcelona

Momento dulce para los jugadores de Hansi Flick. Con el liderato de LaLiga recuperado y a cuatro puntos de su perseguidor, el Real Madrid, la eliminación en Copa del Rey no afea la buena dinámica mostrada en los últimos compromisos.

El Barcelona suma cuatro victorias consecutivas, mientras que, en la competición europea, ganaron sus últimos tres duelos. Así, con el reciente triunfo ante el Athletic Club en San Mamés, el conjunto azulgrana viaja hasta Inglaterra para tratar de prorrogar el buen estado de forma, y dejar encaminados unos cuartos de final de la Champions League.

Además, como advirtió el técnico alemán en la previa, el gran momento futbolístico del equipo no se sustenta solo en Lamine Yamal, la zaga también ha cogido galones a través de Pau Cubarsí y Gerard Martín. Son 3 las porterías a cero logradas en los últimos 4 partidos, donde Joan García, otra de las sensaciones culés, también ha tenido un gran peso.

El último Newcastle - Barcelona

En la ‘fase de liga’ de la presente Champions League, estos equipos se vieron las caras en el mismo escenario. Era la primera jornada y el Barcelona viajaba a St James’ Park para debutar ante el Newcastle, en una noche donde Marcus Rashford, con un doblete, sería el protagonista del encuentro. El partido finalmente acabaría con un 1-2, fruto del gol en los últimos minutos de Anthony Gordon.