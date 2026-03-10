Los siete jugadores del Atlético de Madrid que tienen que tener cuidado en la ida contra el Tottenham

El equipo que entrena Diego Pablo Simeone tiene a varios jugadores apercibidos y, por tanto, si ven una tarjeta amarilla en el primer encuentro contra el club inglés se quedarían sin jugar el duelo de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League que se disputará la semana que viene en Londres

El Atlético de Madrid saldrá a por todas en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League que disputa en la noche de este martes contra el Tottenham Hotspur. Debido a la importancia del encuentro, se espera que Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, apueste por un once de gala, con sus mejores jugadores. Algunos de ellos tendrá que ir con mucho cuidado ya que algunos de ellos corren el riesgo de perderse el partido de vuelta en caso de que vean una tarjeta amarilla.

Marc Pubill, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Thiago Almada y Clement Lenglet acumulan dos tarjetas amarillas en lo que va disputado de la UEFA Champions League. Esto quiere decir que en caso de que alguno de ellos vea una amonestación en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Tottenham Hotspur no podrán jugar en la vuelta que se disputa la semana que viene en Londres.

Especialmente preocupa la situación de Marc Pubill, Marcos Llorente y Giuliano Simeone los cuales apuntan a ser titulares en el partido de este martes. Son los tres futbolistas fundamentales en el plan de juego de Diego Pablo Simeone. Todo apunta a que Pablo Barrios saldrá desde el banquillo ya que ha entrado en la convocatoria pero está recién recuperado de una lesión.

Por otro lado, Robin Le Normand, Thiago Almada y Clement Lenglet también están apercibidos pero al no ser jugadores tan importantes en el equipo de Diego Pablo Simeone son bajas en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League no sería tan preocupante.

El Atlético de Madrid no se fía del mal momento del Tottenham Hotspur

El Atlético de Madrid es cauto de cara a la eliminatoria contra el Tottenham Hotspur de los octavos de final de la UEFA Champions League. Diego Pablo Simeone no se fía del mal momento del equipo inglés que está peleando por no descender de la Premier League en esta temporada.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del Atlético de Madrid no ha querido asumir el rol de favorito en esta eliminatoria, respaldándose que el Tottenham Hotspur quedó cuarto en la fase de grupos y que merece respeto y no confiarse. "No sé a qué está relacionado tampoco. Si lo haces a que ellos entraron cuartos en Champions, así no somos favoritos. Si lo relacionamos al lugar de ello... Depende de cómo lo quieras relacionar".