Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Australia: Fernando Alonso y Carlos Sainz no pueden más

Los españoles las tienen todas a su favor en esta nueva temporada, quedándose los dos sin sumar en el GP de Australia

Fin de semana triste para los españoles en Fórmula 1. Los monoplazas tanto de Aston Martin como de Williams siguen a medias, con un rendimiento que no puede con las exigencias del nuevo reglamento. Y eso que Alonso hizo una salida espectacular, adelantando a diez coches en la salida. Eso sí, sabíamos que el sueño era finito: en la vuelta 15 recibió la orden de retirarse para no hacer sufrir más el monoplaza, aunque fue bonito mientras duró y llegó a rodar hasta la 21.

A Carlos Sainz también le dio más de un dolor de cabeza su coche. En la sesión de clasificación ni pudo participar debido a un fallo eléctrico en su Williams, con el que comenzó bastante bien. Y aunque logró domarlo un poco, su monoplaza no tenía la suficiente carga aerodinámica para poder meterse de lleno en la pelea por los puntos, por lo que el madrileño se tuvo que conformar con la 15ª plaza.

Así quedaron el resto de equipos

Si hay un dueño y señor del inicio de temporada de Fórmula 1, ese ha sido Mercedes. Sus dos pilotos se meten de lleno en el podio demostrando que nadie puede con ellos, con un George Russell y un Kimi Antonelli simplemente impresionantes. Pisándole los talones se quedó Ferrari, colándose Charles Leclerc en la tercera posición y Lewis Hamilton en la cuarta.

El que no empezó tan bien fue Red Bull, ya que Verstappen perdió el control del monoplaza en la clasificación y tuvo que salir desde el puesto 21, rascando a duras penas la sexta plaza en la carrera. A Hadjar le pasó algo parecido, pero justo al revés. En la clasificación del sábado quedó tercero, pero los achaques del destino le hicieron tener que retirarse el domingo tras dar un total de 10 vueltas.

Cómo quedó el GP de Australia

George Russell (GBr/Mercedes) 1h 23:06.801 Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) a 2.974 Charles Leclerc (Món/Ferrari) 15.519 Lewis Hamilton (GBr/Ferrari) 16.144 Lando Norris (GBr/McLaren) 51.741 Max Verstappen (PBa/Red Bull) 54.617 Oliver Bearman (GBr/Haas) 1 vuelta Arvid Lindblad (GBr/Racing Bulls) 1 vuelta Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 1 vuelta Pierre Gasly (Fra/Alpine) 1 vuelta Esteban Ocón (Fra/Haas) 1 vuelta Alex Albon (Tai/Williams) 1 vuelta Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 1 vuelta Franco Colapinto (Arg/Alpine) 2 vueltas Carlos Sainz (Williams) 2 vueltas Sergio Pérez (Méx/Cadillac) 3 vueltas Lance Stroll (Can/Aston Martin) 15 vueltas Fernando Alonso (Aston Martin) ret. v 21 Valtteri Bottas (Fin/Cadillac) ret. v15 Isack Hadjar (Fra/Red Bull) ret. v 10 Oscar Piastri (Aus/McLaren) no salió Nico Hulkenberg (Ale/Audi) no salió

Así queda el reparto de puntos tras la primera carrera