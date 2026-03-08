Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Australia: Fernando Alonso y Carlos Sainz no pueden más
Los españoles las tienen todas a su favor en esta nueva temporada, quedándose los dos sin sumar en el GP de Australia
Fin de semana triste para los españoles en Fórmula 1. Los monoplazas tanto de Aston Martin como de Williams siguen a medias, con un rendimiento que no puede con las exigencias del nuevo reglamento. Y eso que Alonso hizo una salida espectacular, adelantando a diez coches en la salida. Eso sí, sabíamos que el sueño era finito: en la vuelta 15 recibió la orden de retirarse para no hacer sufrir más el monoplaza, aunque fue bonito mientras duró y llegó a rodar hasta la 21.
A Carlos Sainz también le dio más de un dolor de cabeza su coche. En la sesión de clasificación ni pudo participar debido a un fallo eléctrico en su Williams, con el que comenzó bastante bien. Y aunque logró domarlo un poco, su monoplaza no tenía la suficiente carga aerodinámica para poder meterse de lleno en la pelea por los puntos, por lo que el madrileño se tuvo que conformar con la 15ª plaza.
Así quedaron el resto de equipos
Si hay un dueño y señor del inicio de temporada de Fórmula 1, ese ha sido Mercedes. Sus dos pilotos se meten de lleno en el podio demostrando que nadie puede con ellos, con un George Russell y un Kimi Antonelli simplemente impresionantes. Pisándole los talones se quedó Ferrari, colándose Charles Leclerc en la tercera posición y Lewis Hamilton en la cuarta.
El que no empezó tan bien fue Red Bull, ya que Verstappen perdió el control del monoplaza en la clasificación y tuvo que salir desde el puesto 21, rascando a duras penas la sexta plaza en la carrera. A Hadjar le pasó algo parecido, pero justo al revés. En la clasificación del sábado quedó tercero, pero los achaques del destino le hicieron tener que retirarse el domingo tras dar un total de 10 vueltas.
Cómo quedó el GP de Australia
- George Russell (GBr/Mercedes) 1h 23:06.801
- Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) a 2.974
- Charles Leclerc (Món/Ferrari) 15.519
- Lewis Hamilton (GBr/Ferrari) 16.144
- Lando Norris (GBr/McLaren) 51.741
- Max Verstappen (PBa/Red Bull) 54.617
- Oliver Bearman (GBr/Haas) 1 vuelta
- Arvid Lindblad (GBr/Racing Bulls) 1 vuelta
- Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 1 vuelta
- Pierre Gasly (Fra/Alpine) 1 vuelta
- Esteban Ocón (Fra/Haas) 1 vuelta
- Alex Albon (Tai/Williams) 1 vuelta
- Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 1 vuelta
- Franco Colapinto (Arg/Alpine) 2 vueltas
- Carlos Sainz (Williams) 2 vueltas
- Sergio Pérez (Méx/Cadillac) 3 vueltas
- Lance Stroll (Can/Aston Martin) 15 vueltas
- Fernando Alonso (Aston Martin) ret. v 21
- Valtteri Bottas (Fin/Cadillac) ret. v15
- Isack Hadjar (Fra/Red Bull) ret. v 10
- Oscar Piastri (Aus/McLaren) no salió
- Nico Hulkenberg (Ale/Audi) no salió