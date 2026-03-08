30 aniversario

Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Australia: Fernando Alonso y Carlos Sainz no pueden más

Los españoles las tienen todas a su favor en esta nueva temporada, quedándose los dos sin sumar en el GP de Australia

María Matito

Fin de semana triste para los españoles en Fórmula 1. Los monoplazas tanto de Aston Martin como de Williams siguen a medias, con un rendimiento que no puede con las exigencias del nuevo reglamento. Y eso que Alonso hizo una salida espectacular, adelantando a diez coches en la salida. Eso sí, sabíamos que el sueño era finito: en la vuelta 15 recibió la orden de retirarse para no hacer sufrir más el monoplaza, aunque fue bonito mientras duró y llegó a rodar hasta la 21.

A Carlos Sainz también le dio más de un dolor de cabeza su coche. En la sesión de clasificación ni pudo participar debido a un fallo eléctrico en su Williams, con el que comenzó bastante bien. Y aunque logró domarlo un poco, su monoplaza no tenía la suficiente carga aerodinámica para poder meterse de lleno en la pelea por los puntos, por lo que el madrileño se tuvo que conformar con la 15ª plaza.

Así quedaron el resto de equipos

Si hay un dueño y señor del inicio de temporada de Fórmula 1, ese ha sido Mercedes. Sus dos pilotos se meten de lleno en el podio demostrando que nadie puede con ellos, con un George Russell y un Kimi Antonelli simplemente impresionantes. Pisándole los talones se quedó Ferrari, colándose Charles Leclerc en la tercera posición y Lewis Hamilton en la cuarta.

El que no empezó tan bien fue Red Bull, ya que Verstappen perdió el control del monoplaza en la clasificación y tuvo que salir desde el puesto 21, rascando a duras penas la sexta plaza en la carrera. A Hadjar le pasó algo parecido, pero justo al revés. En la clasificación del sábado quedó tercero, pero los achaques del destino le hicieron tener que retirarse el domingo tras dar un total de 10 vueltas.

Cómo quedó el GP de Australia

  1. George Russell (GBr/Mercedes) 1h 23:06.801
  2. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) a 2.974
  3. Charles Leclerc (Món/Ferrari) 15.519
  4. Lewis Hamilton (GBr/Ferrari) 16.144
  5. Lando Norris (GBr/McLaren) 51.741
  6. Max Verstappen (PBa/Red Bull) 54.617
  7. Oliver Bearman (GBr/Haas) 1 vuelta
  8. Arvid Lindblad (GBr/Racing Bulls) 1 vuelta
  9. Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 1 vuelta
  10. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 1 vuelta
  11. Esteban Ocón (Fra/Haas) 1 vuelta
  12. Alex Albon (Tai/Williams) 1 vuelta
  13. Liam Lawson (NZl/Racing Bulls) 1 vuelta
  14. Franco Colapinto (Arg/Alpine) 2 vueltas
  15. Carlos Sainz (Williams) 2 vueltas
  16. Sergio Pérez (Méx/Cadillac) 3 vueltas
  17. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 15 vueltas
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) ret. v 21
  19. Valtteri Bottas (Fin/Cadillac) ret. v15
  20. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) ret. v 10
  21. Oscar Piastri (Aus/McLaren) no salió
  22. Nico Hulkenberg (Ale/Audi) no salió

Así queda el reparto de puntos tras la primera carrera

