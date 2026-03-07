El Valencia, tras decir no a Julen Agirrezabala, ya se mueve por porteros en el mercado de fichajes

El club de Mestalla va a realizar cambios en la posición de guardameta este próximo verano después de que haya decidido no ejecutar la opción de compra por el portero del Athletic Club y de que la continuidad de Stole Dimitrievski esté más en el aire que nunca

El Valencia CF comienza a trabajar en la planificación de la temporada que viene, a pesar de que aún no ha logrado la permanencia en Primera división, teniendo como objetivo principal una reestructuración en la posición de portero después de que el club de Mestalla haya decidido no ejecutar la opción de compra por Julen Agirrezabala, que por tanto volverá al Athletic Club, y que la continuidad de Stole Dimitrievski siga más en el aire que nunca. Esto provoca que la entidad valencianista comience a moverse en el mercado en busca de otros porteros, teniendo a dos favoritos: Antonio Sivera y Aaron Escandell.

Las razones por las que no sigue Julen Agirrezabala y las dudas con Stole Dimitrievski

El problema que ha habido en el Valencia CF con Julen Agirrezabala va más allá de su lesión. Es cierto que la rotura muscular y después la lesión de menisco, de la que se tiene que operar, han lastrado al portero cedido por el Athletic Club. Pero también es correcto que ha servido de excusa perfecta para que el club de Mestalla decida no ejecutar la opción de compra que tenía por Julen Agirrezabala que estaba fijada en 12 millones de euros. Una cantidad elevada que Peter Lim y Meriton difícilmente iba a asumir lo cual se sabía desde que se cerró la operación el pasado verano.

Con Stole Dimitrievski su continuidad también está en el aire por una cuestión económica. Es cierto que el Valencia CF tiene la opción de renovar al futbolista por dos años más, pero siempre y cuando el portero acepte la propuesta. En caso de que eso pase, el club debe pagarle una bonificación de 500.000 euros que va acompañada de un aumento de sueldo. Esos términos no los ve claro el Valencia CF que se lo está pensando.

Con esta situación, el Valencia CF valora fichar a uno de dos porteros y los que tiene en su agenda son Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, y Aaron Escandell, del Real Oviedo.

El Valencia CF tiene en su agenda a los portero Antonio Sivera y Aarón Escandell

El Valencia CF valora de cara al próximo mercado de fichajes de verano la posibilidad de fichar a uno o dos porteros y tiene en su agenda a Antonio Sivera y a Aaron Escandell, los cuales serían factibles pero no fáciles de fichar por diferentes motivos.

Antonio Sivera es un viejo deseado en el Valencia CF. A sus 29 años, el portero del Deportivo Alavés está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, teniendo el Valencia CF a su favor que es canterano suyo y que hace unos meses dejó abierta la opción de volver al club. "Algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá", dijo en una entrevista en A Punt.

Antonio Sivera tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio de 2027. El equipo vasco lo quiere renovar pero, por el momento, no hay acuerdo.

Por otro lado, en los últimos días ha emergido el nombre de Aarón Escandell como una opción que maneja el Valencia CF para mejorar la portería de cara al futuro según informa el compañero Héctor Gómez.

El portero, de 30 años, del Real Oviedo es uno de los más destacados de Primera división en esta temporada y si el club asturiano desciende no le van a faltar oferta en la élite del fútbol español. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, su fichaje no saldría demasiado caro, pero también es cierto que habrá mucha competencia ya que muchos otros equipos lo querrán incorporar.