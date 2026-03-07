Vinicius enciende las alarmas en el Real Madrid: "Me he sentido un poco cansado, he jugado muchos partidos en los últimos días"

El brasileño pasó todo un calvario en la victoria en Balaídos, en lo individual y en lo colectivo. Ahora, avisa a sus compañeros lo que necesitan para medirse al Manchester City

Lo que le faltaba a Arbeloa es que Vinicius también cayera lesionado. Por el momento no ha sucedido, pero el brasileño ya ha levantado la mano para que le mimen los próximos días.

Un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94, después de un tiro desde la frontal que tocó en Marcos Alonso para desviar la trayectoria del balón, mantuvo ayer vivo al Real Madrid en la carrera por el título de Liga, después de sobrevivir a otro mal partido en Balaídos, donde el celtismo soñó con el triunfo con el disparo de Aspas que se estrelló en el poste en el minuto 83.

El Real Madrid confirmó su mal momento ante el cuadro vigués. Al equipo blanco le sigue costando generar acciones de peligro sin Kylian Mbappé en el campo, cuya baja ha llegado en el momento decisivo de la temporada y la está acusando demasiado. En Vigo, no empezó mal, incluso disfrutó de una gran ocasión -un disparo de Vinícius que se estrelló en el poste- antes de que Tchouaméni explotase un despiste celeste en un saque de esquina para abrir el marcador. Era el minuto 11. Seis antes, Courtois ya había sacado un buen remate de Borja Iglesias para evitar el 1-0.

Y para analizar el sufrimiento que pasaron sobre el terreno de juego, nadie mejor que Vinícius Junior, quien resaltó que lo importante era sacar los tres puntos y coger confianza para la Champions League: "Ha sido un partido muy difícil, nos faltan muchos jugadores pero hemos venido a ganar, hemos trabajado, hemos sufrido bastante y al final hemos podido ganar, que era lo más importante para tener confianza en el partido del miércoles. Damos las gracias a los niños de la cantera que han entrado. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil con muchos lesionados y sancionados. Nada mejor que en el cumple de nuestro club dar este regalo a nuestra afición".

"Me gusta ganar los partidos antes y que sea la cosa más sencilla, pero siempre es bueno ganar y con un gol de Fede que siempre esta disponible para nosotros y da todo por el equipo", añadió en Real Madrid Tv.

En el plano individual, Vinícius reconoció que se sintió cansado en el partido y ha encendido las alarmas del Santiago Bernabéu: "Justo hoy estaba un poco cansado, he jugado muchos partidos los últimos días pero hay que estar preparado para los buenos partidos. Toca descansar bien en casa para el miércoles, tenemos tiempo, hay que recuperar bien para hacer un buen partido y que la afición esté con nosotros".

Por último, ha lanzado un mensaje a sus compañeros y a la parroquia madridista de cara al duelo del próximo miércoles: "Necesitamos nuestra mejor versión en octavos ante un adversario muy difícil como el Manchester City pero jugando en casa, ante nuestra afición, con el apoyo de todos, que los necesitamos mucho en una temporada en la que hemos tenido partidos difíciles pero tenemos que sacar nuestra mejor versión".

Vinicius acabó desesperado en Balaídos

Como ya es costumbre, el brasileño tuvo que soportar las burlas de la afición del rival, que una vez más intentó provocarle desde que pisó Balaídos recordándole ese Balón de Oro que nunca ha ganado. Y lo peor llegó en el minuto 74, cuando, en la línea de fondo, intentó hacer una 'lambretta' que acabó en nada. Y lo peor es que el defensa del Celta señaló aún más su fallo, aumentando el ridículo y las risas de los aficionados celestes. Sin duda, otra muestra más de que el brasileño está verdaderamente con el cargamento de gasolina en reserva ya.