La nueva 'Ley Vinicius' que se pondrá en práctica en el próximo Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado la sanción que recibirán todos aquellos que hagan como Prestianni o Rafa Mir

Si no queríamos sopa, el plato lleno. Dos incidentes presuntamente racistas relacionados con el fútbol español en las dos últimas semanas. El primero con Vinicius y Prestianni como protagonistas tras un rifirrafe ocurrido en el Benfica-Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Champions League; y, el segundo, con Rafa Mir y El Hilali en el Elche-Espanyol de LaLiga EA Sports.

Pues bien, el presidente de la FIFA no quiere que esto se le vaya de las manos y ya ha decidido que va a tomar medidas drásticas contra aquellos que se tapen la boca con la intención de provocar al rival.

Con la presunción de inocencia hasta que se demuestren pruebas no puede sancionar a nadie por dichos incidentes, pero ahora sí lo podrá hacer con el nuevo reglamento en la mano.

"Sencillamente, no lo entiendo. Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo. Así de simple", afirma Gianni Infantino en el medio británico Sky News. El máximo exponente de la FIFA lo ha dejado claro: si un futbolista se tapa la boca y se dirige a otro jugador, con presunción de que ha dicho algo ofensivo, se irá a la calle.

Esta 'Ley Vinicius', como podría ser conocida coloquialmente, se pondrá en marcha a partir del Mundial. Hasta dicha fecha, los actores de dichas ofensas podrían quedar libres de penas salvo que las cámaras, micrófonos o árbitros aseguren dichos actos racistas.

Eso sí, Infantino tampoco quiere ser tan drástico y dejará un resquicio para que la pena pueda quedar atenuada: "Tenemos que actuar y ser decisivos, y debe tener un efecto disuasorio. Quizá también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, de algún modo, cambiar nuestra cultura, permitiendo que los jugadores o quien haga algo se disculpe. Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira y luego disculparte, y entonces la sanción debería ser diferente, avanzar un paso más; quizá deberíamos pensar también en algo así".

La postura de Mourinho, inflexible

José Mourinho, entrenador del Benfica, dijo que en caso de que se demuestre que su futbolista argentino Gianluca Prestianni profirió insultos racistas al brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, no lo mirará "de la misma forma" y que su relación con él "terminó".

Así lo manifestó este domingo, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la liga portuguesa con el Gil Vicente. Cuestionado por la posible culpabilidad de Prestianni tras el incidente del encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid en el Estádio Da Luz de Libsoa, reivindicó la "presunción de inocencia" del futbolista argentino.

"No soy muy culto, pero tampoco un ignorante, tengo un bagaje cultural básico. Presunción de inocencia. ¿Es un derecho humano o no? (...). Desafortunadamente, la UEFA decidió retirar al jugador del partido (de vuelta) porque descubrió un artículo que estaba oculto. ¿No deberías poner un 'si' primero?", reflexionó.

También insistió en que tanto él como el club "repudian" cualquier tipo de discriminación, prejuicio o ignorancia, por lo que si se demostrara que su futbolista profirió un insulto racista a Vinícius, su carrera en el Benfica terminaría mientras él esté en el banquillo.

"Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", aseguró.