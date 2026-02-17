La prelista de 50 de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El seleccionador español maneja una prelista de 50 futbolistas -unos dos por puesto- con la que salvaguardarse de los posibles sustos en forma de lesión con los que pueda toparse de cara a la convocatoria final de España para el Mundial 2026, que está a la espera de que la FIFA confirme si será finalmente de 26 jugadores o de 30

El cuerpo técnico de la selección española ha activado ya la velocidad de crucero y Luis de la Fuente no descansa en su tarea de acabar de darle forma a su lista para el Mundial de este verano, en Estados Unidos, México y Canadá. La idea es que España comience su concentración para la cita mundialista el próximo 25 de mayo, sólo pudiendo retrasar la concentración de algunos de sus internacionales hasta el 1 de junio el hecho de que disputen la final de la Liga de Campeones que se celebrará el día 30 en el Puskas Arena de Budapest.

Antes, España y su staff técnico tendrán una última oportunidad para realizar alguna probatura, con la Finalissima contra Argentina del 27 de marzo y un amistoso contra Egipto tres días después. Un combinado español que ya conoce a sus rivales para la nueva edición de la Nations League -Croacia, Inglaterra y República Checa- y para el que Luis de la Fuente no deja de encajar contratiempos en forma de lesiones a la hora de tratar de formar la mejor convocatoria posible para todo lo que se avecina.

Los 50 hombres de la prelista de Luis de la Fuente

“Desgraciadamente, las convocatorias las hace muchas veces el destino o la salud”, decía días atrás Luis de la Fuente que en este inicio de año no ha dejado de acumular problemas para su selección en forma de lesiones.

A los problemas ya conocidos de figuras clave para España como Gavi, Carvajal o Rodri, en las últimas fechas se han sumado las lesiones de jugadores de peso como Cucurella, Mikel Merino o Nico Williams, quien no acaba de superar sus problemas con el pubis, o Samu Aghehowa, quien se postulaba como uno de los planes B del seleccionador para su ataque. Una serie de infortunios que empujan a De la Fuente a trabajar con una prelista de 50 futbolistas -dos por posición- para suplir las posibles bajas que vengan a la hora de darle forma a su convocatoria final para el Mundial 2026.

Luis de la Fuente esperará a Mikel Merino para el Mundial

En algunos de los casos, el problema ya lo tiene el seleccionador para el próximo 20 de marzo, fecha en la que tendrá que dar la convocatoria para la Finalissima en Qatar, mientras que para el Mundial, las incógnitas podrían resolverse en cierta medida si la FIFA, finalmente, autoriza el ampliar la lista de futbolistas que puedan acudir a la cita.

De esa medida por parte de la FIFA se beneficiaría en gran medida Mikel Merino, quien ha sido operado del pie derecho y al que le han puesto un tornillo en el talón. Clave durante la fase de clasificación, es uno de los jugadores que tiene en vilo a De la Fuente, quien ya ha declarado que lo esperará hasta el final, puesto que los médicos están convencidos de que llegará para el Mundial: "He hablado con él. Estaba muy optimista y ya pensando en recuperarse. Ojalá podamos contar con él para el Mundial, porque para la Finalíssima es imposible”.

El seleccionador español, muy pendiente de Cucurrella

Otro que tiene ocupado y preocupado a Luis de la Fuente es Cucurella, al que las pruebas a las que fue sometido en Londres descartaron una lesión de larga duración. Eso sí, tiene tocado el isquiotibial; un problema que da mucho ruido a futbolistas tan explosivos como ‘Cucu’. Algo parecido a lo de Nico Williams y el pubis, un problema que lleva meses arrastrando y que no le permite gozar de continuidad. Tras el Mundial tendrá que pasar por el quirófano sí o sí, mientras que antes está haciendo todo lo habido y por haber para evitarlo.

La prelista para la portería de España

El debate en la portería de España es más conocido a estas alturas, habiendo hecho méritos suficientes Joan García para hacerse con un hueco. Su nivel con el Barcelona es similar al que ya ofreció el curso pasado con el Espanyol, por lo que en Cataluña claman porque Luis de la Fuente le haga el sitio que se merece.

El seleccionador español, sin embargo, tiene bien definida su portería y eso complica sobremanera la presencia del arquero azulgrana, sin lesión de por medio de algunos de sus compañeros. Con Unai Simón como titularísimo ante los ojos del de Haro, los arqueros David Raya y Álex Remiro completan el arco español, siendo Robert Sánchez, según As, quien ya ha sido internacional con España, quien estaría en la prelista del seleccionador nacional antes que Joan García.

Pubill y Eric García juegan con ventaja en la prelista de Luis de la Fuente

La polivalencia es algo que agradece Luis de la Fuente en tiempos en los que las lesiones están dificultando sus planes. Buen ejemplo de ello es Marcos Llorente, quien se ha valido de ello para volver a contar por el seleccionador, ante los problemas en el lateral derecho.

Pubill y Eric García son otro claro ejemplo, al poder jugar como centrales y también caído a la banda diestra. Justo el puesto al que aspira Álex Jiménez, quien está brillando con luz propia en la Premier. Carvajal, si vuelve a contar con minutos con el Real Madrid, espera reengancharse con la Roja, siendo el lateral diestro, hoy por hoy, propiedad de Pedro Porro.

Los centrales en la prelista tras Laporte y Le Normand

Los nacionalizados Laporte y Le Normand, quien ha perdido enteros en los planes de Simeone, serían los titulares en el eje de la zaga de Luis de la Fuente, abriéndose luego un amplio abanico en una prelista en la que, lógicamente, aparecen jugadores como Cubarsí y Huijsen. También hay futbolistas como Vivian, Paredes y Asencio, estando en el radar del cuerpo técnico de la rojo otros como Jon Martín Vicente o Mosquera, quien sale de una lesión y opta por España, pese a los intentos de Colombia por convencerlo.

El lateral izquierdo, pendiente de Cucurrella

Cucurrella es intocable en el lateral izquierdo de España, estando todo a la espera de su estado. Grimaldo es su recambio natural, aunque también existe cierta preocupación sobre él. Por ello, la prelista de Luis de la Fuente se abre en el lateral zurdo para jugadores como Carreras, Balde, Fresneda o Romero.

Una prelista sobrada de talento para el centro del campo de España

Rodri va recuperando su mejor nivel poco a poco, una vez que dejara atrás la lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego los últimos meses. Sin él, Zubimendi agarró los galones y acabó de eclosionar con España. Ahora, las miradas están sobre Pedri, a quien se le espera para el Mundial.

Pero sobra talento en el centro del campo de España, teniendo un sitio asegurado jugadores como Fabián, Baena o Fermín si nada se tuerce en lo que resta de temporada. También maneja el seleccionador el nombre de Barrios, lesionado por ahora, o el bético Fornals, así como otros para la posición específica de mediocentro: Nico González, Jaureguizar, Casadó, Mendoza y Aleix.

El ‘9’ de España, Oyarzabal

Nadie duda de que el ‘9’ de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Qatar será Oyarzabal, pero la prelista de Luis de la Fuente da cabida a más nombres para la delantera. Junto al ‘txuri urdin’, Ferran alternará la responsabilidad del gol, ganando enteros como alternativa Borja Iglesias, quien ha visto el camino expedito con la lesión de Samu. No se olvida tampoco De la Fuente de Morata, quien lleva dos listas sin entrar: “Le queremos mucho. Para nosotros ha sido, es y será muy importante. Ojalá esté en perfectas condiciones”.

Pero hay otros tipos de delanteros en los planes de De la Fuente, con Lamine Yamal y Nico Williams al frente, así como Dani Olmo, también, en la lista de los habituales. Tras ellos, la prelista se abre a jugadores como De Frutos y Yeremy Pino, con serias opciones de hacerse con un hueco. Por detrás, otros tantos como Gonzalo, Gerard Moreno, Ayoze, Moleiro y Jesús Rodríguez, con opciones de colarse en el ataque de España.