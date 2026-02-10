Grave lesión de Samu Aghehowa que le priva del Mundial con la Selección española de Luis de la Fuente

El Oporto confirmó a través de un comunicado la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del que fuese jugador del Atlético de Madrid. Casi con total probabilidad le costará la cita mundialista con España el próximo verano

Llegan malas noticias desde Portugal para el futuro de la Selección española de Luis de la Fuente de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Según ha apuntado este mismo martes el diario portugués Record y después ha confirmado el propio Oporto, Samu Aghehowa, delantero español del cuadro luso, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Con esta lesión de Samu Aghehowa sobre la mesa, el delantero con pasado en Granada, Deportivo Alavés y Granada, diría adiós casi con total probabilidad al Mundial con la Selección española de Luis de la Fuente. El comunicado del Oporto reflejaba la grave lesión de Samu Aghehowa del siguiente modo: "Samu, quien fue reemplazado durante el descanso del clásico contra el Sporting (1-1), tras sufrir un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será reevaluado por el Departamento de Salud del FC Porto en los próximos días".

Importante lesión de Samu Aghehowa que le costaría el Mundial con la Selección española

Samu Aghehowa, que anteriormente era conocido como Samu Omorodion, llegó a Portugal hace ya dos veranos procedente del Atlético de Madrid. El cuadro luso pagó 32 millones de euros al conjunto colchonero y se dio la curiosidad de que Samu Aghehowa no llegó nunca a debutar en partido oficial con el Atlético de Madrid.

Samu, que debutó en Primera con el Granada y marcándole precisamente un gol al Atlético de Madrid, puso rumbo rápidamente a la capital de España tras pagar los colchoneros la cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Tras una cesión muy productiva en el Deportivo Alavés, el Atlético de Madrid hizo caja con el delantero español.

En el Oporto empezó a destacar y en su primera temporada en la vecina Portugal marcó 25 goles entre Liga y Champions League. Con esos números, Luis de la Fuente no tardó en llamarlo para que fuese citado con la Selección española absoluta después de defender los colores de España en categorías inferiores y ganar el oro con la 'Roja' en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en París en 2024.

Samu Aghehowa, una alternativa a la delantera de la Selección española

Luis de la Fuente le dio la oportunidad a Samu Aghehowa de debutar con la Selección española. El delantero del Oporto había participado hasta el momento en cuatro partidos con la Selección española y estaba contando para Luis de la Fuente en las últimas convocatorias. Véase como ejemplo la Final Four de la Nations League ante Francia del pasado mes de junio o los amistosos ante Bulgaria y Turquía que servían de preparación de cara al Mundial.