Samu Aghehowa no se cansa de meter goles: 'doblete' y liderato asegurado

Samu Aghehowa lidera al Porto con un doblete que mantiene a los 'dragones' como líderes invictos de la Primeira Liga

El Porto cerró el año 2025 de la Primeira Liga portuguesa con un sólido triunfo ante el AVS, gracias a un doblete del delantero español Samu Aghehowa, que reafirma a los 'dragones' en la cima de la tabla. Con este resultado, el conjunto dirigido por Francesco Farioli se mantiene líder con 46 puntos de 48 posibles, aventajando en cinco unidades al Sporting CP y en diez al Benfica de José Mourinho.

Un primer tiempo tranquilo y un susto para Diogo Costa

La primera mitad del encuentro transcurrió con pocas ocasiones claras. La nota más destacada fue un error de Diogo Costa en el minuto 31, que derivó en una molestia en la pierna izquierda, obligando al portero a ser reemplazado por Cláudio Ramos al descanso. A pesar de ello, el marcador permaneció 0-0 hasta la segunda parte.

Samu abre el marcador tras el descanso

Nada más iniciar el segundo tiempo, Samu Aghehowa rompió la igualdad en el minuto 48. El exjugador de Granada, Atlético y Alavés recibió un pase de Pepe, se deshizo del defensor Aderllan Santos y definió con clase frente al portero Simao. El gol marcó el inicio de una segunda mitad más dinámica y vibrante para los aficionados del Do Dragao.

Penalti y doblete: Samu consolida su gran temporada

A los 64 minutos, Samu anotó su segundo tanto del partido desde el punto de penalti, tras una falta sobre Gabri Veiga, que había ingresado minutos antes. Con este gol, el delantero suma 11 goles en la Primeira Liga, colocándose como uno de los máximos artilleros del campeonato, solo por detrás de Luis Suárez (Sporting) y Vangelis Pavlidis (Benfica), ambos con 14 tantos.

Un Oporto imparable en la liga

Con esta victoria, el Porto acumula su sexta victoria consecutiva y mantiene su condición de invicto en la temporada, consolidando una racha que le convierte en el equipo más fiable de la liga portuguesa y un serio aspirante al título. La diferencia con el Sporting y Benfica permite a los 'dragones' liderar con cierta comodidad, pese a que el partido contra el colista fue más complicado de lo esperado.

Protagonistas y revelaciones

Más allá de Samu, el joven Rodrigo Mora destacó en la primera mitad y parece haber ganado protagonismo en el once titular frente a Gabri Veiga, quien ingresó en la segunda parte y resultó decisivo al provocar el penalti. Farioli optó por reservar a algunos titulares como Ángel Alarcón y Gabri Veiga al inicio, y no contó con Borja Sainz por sanción, pero el equipo supo mantener su solidez defensiva y cerrar el partido con un 2-0 contundente.

Un cierre de año impecable

El Porto cierra 2025 como líder destacado de la Primeira Liga, mostrando un rendimiento consistente y con Samu Aghehowa como su referente ofensivo. El conjunto portugués afrontará 2026 con la moral alta y la confianza de un equipo que huele a campeón, dispuesto a prolongar su dominio en el fútbol luso y mantener la hegemonía frente a sus rivales históricos.