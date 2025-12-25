El Superordenador de la UEFA marca la Champions del Betis

La IA de Opta Analyst coloca al Betis como el cuarto equipo de la Europa League con más opciones de hacerse con el título de la segunda competición continental a nivel de clubes en Europa, tan sólo superado por Aston Villa, Roma y Porto

El Betis dijo adiós al 2025 futbolístico con una goleada ante el Getafe que supuso un broche de oro a un año que empina su resta final. Los de Manuel Pellegrini siguen envueltos en una lucha, la europea, que ya se ha convertido en costumbre entre los verdiblancos, siendo la Europa League el objetivo 'obligado' para este curso, teniendo en cuenta plantilla y sensaciones sobre el verde. Aunque eso sí, sin quitarle el ojo a una Champions que se presenta como un sueño y que, pese a ser complicada, será también una lucha constante a lo largo de todo el curso mientras que las matemáticas lo permitan.

De hecho, el Betis acabará este 2025 y afrontará el inicio del 2026 asentado en la sexta plaza de la clasificación de LaLiga en Primera división, con cinco puntos de renta sobre el Celta y el Athletic Club, y muy pendiente de un Espanyol lanzado y que para sorpresa de todos se ha asentado en la quinta plaza de la tabla, con cinco unidades más que los verdiblancos tras imponerse a los de Ernesto Valverde en el último partido del año.

La Champions del Betis pasa por la Europa League

Mientras que la Inteligencia Artificial confirma la plaza con derecho a Europa League para el Betis y reafirma que la Champions es una pugna más complicada, especialmente teniendo en cuenta que este año la quinta plaza no tiene pinta de que dé derecho a la Liga de Campeones, el Superordenador de la UEFA da pistas de que el camino más rápido para ver a los verdiblancos el próximo curso en la máxima competición de clubes a nivel continental está en la Europa League. Sí, ganando un título europeo; el primero para el Betis, tras perder la final de la Conference ante el Chelsea el curso pasado.

Las opciones del Betis en la Europa League según el Superordenador de Opta

Hablar de ganar la final de la Europa League a estas alturas de la temporada parecen palabras mayores, sí; un auténtico sacrilegio. Pero la IA, al menos, no lo ve así.

Siendo cuartos en la fase liga de la Europa League tras haber sumado cuatro triunfos y dos empates, el superordenador de la UEFA de Opta Analyst ve al Betis como uno de los más claros aspirantes a llegar a la final y, incluso, ganar la segunda competición de clubes a nivel europeo, con un 6'35% de posibilidades. Sin duda, todo un éxito. Un hito en los más de cien años de historia del conjunto verdiblanco, que firmaría su primer título europeo y, además, se clasificaría para la Champions, con lo que todo ello supone en lo económico.

Tan sólo el Aston Villa, gran candidato al título con un 36'7%, la Roma (9'32%) y el Porto (6'60%) presentarían más opciones que los de Pellegrini a la hora de levantar el título, según la IA. De cerca, eso sí, lo seguirían el Nottingham Forest (6'14%) y el Lyon (6'04%).

Colarse en la final de la UEL, más caro

Para ganar la Europa League, lógicamente, antes hay que llegar a la final. Un primer objetivo que sería bastante más complicado para el Betis, según la Inteligencia Artificial. Y es que el Superordenador de la UEFA le otorga un 13'97% de posibilidades, frente al 52'08% del Aston Villa. Roma (18'63%), Porto (15'01%) y Lyon (14'47%) estarían por delante de los heliopolitanos.

El Betis, un fijo en dieciseisavos para la IA

Igual de clara tiene la Inteligencia Artificial la presencia del Betis en los dieciseisavos de final de la Europa League, entregándole un 82'8% de probabilidades de ser uno de los clubes clasificados. En lo que respecta a cuartos, las opciones que le otorga la IA de Opta Analyst bajan hasta el 58'01%, mientras que en semifinales serían de un 29'58%.