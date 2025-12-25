Del disfraz de árbol de Navidad de Pablo García y el mensaje de Isco, a la corona de Antony: la clásica felicitación del Betis por Navidad

La plantilla del Real Betis ha felicitado las fiestas a los aficionados verdiblancos con un vídeo que no tiene desperdicio: intentos de cantos de villancicos, ritmos de panderetas cuestionables pero eso sí, muchas, muchas risas...

El Real Betis quiso aprovechar el comienzo de la Nochebuena y la Navidad para felicitar las fiestas a todos sus aficionados y seguidores verdiblancos y para ello aprovechó sus redes sociales. Como suele ser habitual y tirando de humor, el Betis puso a todos sus jugadores delante de la cámara para cantar villancicos, algunos con mayor ritmo y compás que otros, todo hay que decirlo, pero donde destacó el buen rollo que hay dentro del vestuario y donde no faltaron las risas.

Atavidados con chalecos navideños del Betis, gorros verdes, panderetas y algún que otro peluche, jugadores como Pau López, Natan o Cucho formaban un trío muy gracioso donde las risas apenas dejaban espacio para la felicitación, otros como Isco o Antony sí que se dirigieron a la afición aunque uno de los que causó mayor sensación fue el canterano Pablo García, completamente disfrazado de árbol de Navidad.

"Hola béticos, feliz Navidad, disfruten mucho con vuestras familias, un gran abrazo", decía Antony con una corona dorada en la cabeza. Aparecían también Bartra, Altimira, Ruibal y Bellerín para atreverse con un villancico al ritmo de la panderetas. Adrián San Miguel, Valentín, Álvaro Valles o Fornals también deseaban las felices fiestas a los béticos. "Beticos del mundo, os deseo unas felices fiestas, un próspero año nuevo y que juntos vayamos a por ese 2026 muy ilusionante. Un besito muy fuerte", expresaba Isco, siendo uno de los mensajes que más ha llegado a los béticos por tratarse del malagueño.

En un tuit diferente y poco antes de la hora del discurso del Rey Felipe II, Manuel Pellegrini también dejaba sus deseos para 2026: "A todos los hinchas béticos, os deseo una feliz Navidad, que tengan un gran año 2026 disfrutando de los triunfos del equipo y apoyando de la manera como lo hacen, felicidades a todos".

Bartra espera un 2026 en el que no parar "de crecer en todos los sentidos"

No hay duda alguna de que Marc Bartra es uno de los líderes y pesos pesados del vestuario verdiblanco. El central de Sant Jaume dels Domenys ha demostrado como pocos su amor a los colores del escudo de las trece barras en sus dos etapas diferenciadas. De hecho, el ex del Barcelona y del Dortmund se marchó del Betis en enero de 2018 ante la buena oferta del Trabzonspor por la necesidad verdiblanca de hacer alguna venta, aunque apenas tardaría un año en volver a coste cero.

El catalán ya ha superado los 200 partidos con la elástica verdiblanca, 203 concretamente, por lo que se ha ganado de pleno derecho ser uno de los capitanes del vestuario. Cerca de cumplir ya los 35 años, Marc Bartra quiso aprovechar la llegada de las fiestas navideñas para hacer un breve balance del año 2025 que está a punto de cerrarse. "Cerramos un gran 2025 con otra buenísima victoria, para poner la guinda a un año en el que seguimos escribiendo la historia de nuestro Betis. No paramos de crecer en todos los sentidos y queremos más. Gracias a todos por tanto cariño, ¡me siento un privilegiado! Musho Betis", escribía Bartra en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, acompañado de cuatro imágenes del último partido del año frente al Getafe, en el que jugó los 90 minutos.