El último guiño de Dani Ceballos al Betis en este 2025: "El mejor momento del año"

El futbolista del Real Madrid, eternamente vinculado al Betis desde su salida hace ya ocho años, ha publicado una 'storie' en la que muchos aficionados ven un claro mensaje al club verdiblanco

Hacía tiempo que ya no sucedía, pero con la llegada de Navidad, un nuevo guiño de Dani Ceballos al Betis ha vuelto a la palestra. Quizás haya sido involuntariamente, o quizás no, pero lo cierto es que cualquier publicación del centrocampista utrerano es estudiada al detalle, aunque a veces no haga falta ser muy avispado para darse cuenta de lo evidente.

El futbolista del Real Madrid ha aprovechado estos días de vacaciones que le ha concedido Xabi Alonso para volver a sus orígenes, a su Utrera natal, donde regresa cada vez que puede para pasar tiempo en familia, y sobre todo con sus abuelos en estas fechas tan señaladas. Así, el exbético no ha dudado en mostrar su felicidad por poder compartir esta Nochebuena y el día de Navidad junto a su familia en Utrera.

En esta ocasión, Dani Ceballos ha compartido en una 'storie' una foto junto a sus abuelos, sentado en la mesa camilla y disfrutando de un momento tranquilo, según el madridista, el mejor del año, pues a la foto le acompañado la frase: "El mejor momento del año", junto con el emoticono de un corazón y una estrella fugaz. A todo ello le acompañada la canción de Los Yakis 'Con mi gente a mi vera".

El Betis, siempre presente en sus guiños

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores no ha sido ninguno de estos detalles, si no uno un poco más escondido y al fondo de la imagen, concretamente en la pared del salón de la casa de sus abuelos. Allí se podía er un cuadro de Dani Ceballos con apenas 14 o 15 años, cuando jugaba en las categorías inferiores del Betis, posando en la foto oficial de aquella temporada con la camiseta verdiblanca.

Cierto es que la foto podría haberse tomado desde otra perspectiva y no habría salido ese guiño bético, o incluso el jugador haber intentado ocultarlo pero no ha sido así, lo que ha vuelto a despertar en los más malpensados (o no) en un nuevo gesto al Betis ahora que el mercado de enero está a punto de abrir sus puertas y ha perdido el poco protagonismo que habá tenido en los primeros meses con Xabi Alonso.

Sin embargo, se antoja imposible pensar en cualquier tipo de movimiento del Betis en torno al centrocampista y mucho menos en enero, donde la prioridad del Betis está puesta en la delantera. Además si hay una posición que Pellegrini tiene bien cubierta es precisamente en las zonas donde Dani Ceballos puede desenvolverse. En verano, como casi todos, será otro capítulo, uno más, en la telenovela de Dani Ceballos con el Betis.