Real Oviedo - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 24 de LaLiga

El Real Oviedo se enfrenta este domingo ante el Athletic Club en el Carlos Tartiere con la obligación de llevarse los tres puntos para seguir soñando con la salvación.

El Real Oviedo va a recibir al Athletic Club en el Carlos Tartiere en el partido correspondiente a la jornada 24 del campeonato liguero y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para ambos equipos. El cuadro asturiano sigue en su lucha por salir del descenso después de su polémica en la pasada jornada junto al Rayo Vallecano y el Estadio de Vallecas. El Athletic Club viajará al principado tras la contundente victoria en San Mamés ante el Levante UD.

La lucha por optar a la salvación y a Europa

Se miden dos equipos en situaciones clasificatorias totalmente distintas, pues el Athletic Club se presenta en el Carlos Tartiere en la décima posición, con 28 puntos, asentado en la zona tranquila de la clasificación. El Real Oviedo llega tras una importante victoria en la jornada 22; superó al Girona en casa por la mínima, reforzando así la confianza a su afición de cara a la salvación.

Oviedo No Iniciado - Athletic

En este sentido, Ernesto Valverde quiere seguir con las buenas sensaciones exhibidas en casa contra el Levante y el Valencia en Copa del Rey. Guillermo Almada, por su parte, le ha cambiado la cara al Real Oviedo. El técnico uruguayo viene de ganar su primer partido y le ha devuelto la ilusión a la afición oviedista.

Real Oviedo - Athletic Club: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Oviedo ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 24 del campeonato liguero, se disputará en el Estadio Carlos Tartiere este domingo 15 de febrero de 2026, a partir de las 14:00 horas, por lo que se disputará en la primera franja horaria de la jornada dominical. Se espera que el día esté marcado por las lluvias de poca intensidad en Oviedo.

Real Oviedo - Athletic Club: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a los nervionenses con el equipo gironí se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, el partido también se podrá ver en DAZN.

Real Oviedo - Athletic Club: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Carlos Tartiere. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.