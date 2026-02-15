Alineaciones Levante - Valencia: alineación de Luís Castro y Carlos Corberán en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Luís Castro pierde por sanción a Matturo y Toljan, mientras que Corberán tiene hasta cinco bajas por lesión para el derbi valenciano

Levante y Valencia protagonizan un apasionante derbi valenciano en la tarde de este domingo (18:30 horas) al que ambos conjuntos, como en el la primera vuelta, llegan con la necesidad de sumar los tres puntos, los granotas para ver más cerca la salvación y los ches para alejarse de los puestos de descenso, de los que tan solo le separa un punto al inicio de esta jornada.

18 puntos tiene el Levante por 23 del Valencia. El conjunto del Ciutat de Valencia ha experimentado una clara mejoría desde la llegada de Luís Castro al banquillo pero todavía resulta insuficiente para salir de la zona baja. El técnico luso mantiene la duda de Víctor García, que se incorporó al grupo a mitad de semana y ha ido aumentando la carga de trabajo tras recuperarse de su lesión en el bíceps femoral, por lo que no parece que vaya a arriesgar y será baja, al igual que Kervin Arriaga, que sigue bajo protocolo tras sufrir una traumatismo craneoencefálico hace dos semanas ante el Atlético de Madrid.

Matturro y Toljan se lo pierden por sanción

Además, Castro no podrá contar por sanción con Matturro, expulsado en San Mamés la pasada jornada, ni con Toljan, que vio la quinta amonestación y cumplirá su partido de sanción. Brugui, que se rompió el ligamento lateral externo, sigue trabajando en su recuperación.

De esta forma, el once de Castro parece bastante definido y salvo alguna sorpresa, sería el formado por Ryan bajo palos, con De la Fuente y Manu Sánchez en los laterales, Elgezabal y Moreno como pareja de centrales.

El doble pivote sería el formado por Raghouber y Pablo Martínez, con Carlos Álvarez más adelantado y teniendo a sus lados a Tunde y Etta Eyong. La punta de ataque sería para Iván Romero.

Rioja o Ramazani, la gran duda de Corberán

En el Valencia, Corberán sigue muy cuestionado, al menos entre la afición porque los mensajes desde dentro del club van en la misma dirección: total confianza en el míster. Para el derbi valencia, Corberán cuenta con las bajas seguras de los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y Arnaut Danjuma.A estas bajas hay que sumarles las dudas de André Almeida, que solo ha realizado el entrenamiento del sábado, aunque parece que estará en lac convocatoria tras superar una gastroenteritis, y la de Thierry Rendall, que apunta a baja después de no haber podido entrenar durante toda la semana con el grupo por unas molestias en los isquiotibiales.

Así, la mayor duda que se le plantea a Corberán a la hora de formar su once está en el extremo derecho, donde deberá elegir entre Ramazani o Rioja. El resto, parece bastante claro con Dimitrievski en portería, Unai Núñez en el lateral derecho y Gayà en el izquierdo, siendo César Tárrega y Cömert los centrales, ya que Copete vio la quinta amarillo y no jugará por sanción.Por delante de la defensa, el doble pivote estará formado por Pepelu y Ugrinic. Diego López en banda izquierda, con Ramazani y Rioja pugnando por el costado derecho. Arriba, Beltrán y Hugo Duro.

Los posibles onces del Levante - Valencia

Levante: Ryan, Dela, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez, Raghouber, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez, Etta Eyong e Iván Romero.

Valencia: Dimitrievski, Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà, Ugrinic, Pepelu, Ramazani, Diego López, Beltrán y Hugo Duro.