Corberán busca un lateral derecho en el mercado de jugadores libres: "Es una posibilidad ir al mercado"

El entrenador del Valencia lamenta las lesiones de Thierry y Foulquier y no esconde que fichar a un lateral libre es una opción a día de hoy; sobre el derbi avisa que será muy difícil ganarlo: "Superarles nos va a costar mucho"

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado por sala de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al derbi valenciano que disputarán este domingo frente al Levante en el Ciutat de valencia. "En el fútbol la exigencia siempre es conseguir resultados y la situación es la misma. Afrontamos cada partido con el máximo respeto y cuidando todos los detalles para lograr el objetivo de lograr los tres puntos", ha reconocido el preparador che.

Cuestionado sobre si tiene preparado algún cambio táctico, Corberán ha explicado: "Siempre hay cosas que uno puedo probar, no solo desde el inicio sino también de los jugadores que salen desde el banquillo. Cada partido es una nueva posibilidad para confirmar tu rendimiento y conseguir opciones nuevas y seguir creciendo y lograr lo más importante que son los tres puntos".

Cómo está la plantilla en el plano físico

"Siempre sigo las recomendaciones médicas. Te pongo el ejemplo de Thierry que solo podía jugar 30 minutos y jugó 18. Tenemos la máxima confianza en los servicios médicos y son ellos los que determinan si el jugador tiene el alta competitiva y caso de tenerla, si es limitado o no".

La posibilidad de fichar a un lateral derecho

"El tiempo de recuperación de Foulquier es de cuatro meses o un poco más. Es una posibilidad que se acuda al mercado sabiendo las peculiaridades que tiene el mercado para cubrir esa posición".

Tiene una plantilla amplia

"El mínimo de jugadores que un equipo tiene que tener es de dos jugadores por posición. Si hay versatilidad en las posiciones, ayuda porque en el fútbol siempre hay que afrontar momentos de dificultad. En el lateral derecho se han perdido jugadores a la vez. Hay momentos en la temporada que se juntan las lesiones. Para mí siempre tienes que tener dos jugadores por posición y futbolistas del filial que sean aprovechables para el primer equipo".

Las palabras de Danjuma

"Cuando las palabras desde dentro del vestuario son positivas, se agradece. Damos todo lo que tenemos y nos entregamos al máximo. Entiendo que se refería a eso cuando Danjuma dijo que no dormía. Sufrimos cuando lo que uno desea no sucede. Cualquier palabra buena se agradece y lo importante es que el jugador perciba que lo damos todo".

El rival, el Levante

"Siempre he visto al Levante un equipo competitivo. El partido en Mestalla te dice de la igualdad y la dificultad. Debemos preparar muy bien el partido porque nos van a exigir. Con el nuevo entrenador tiene una señas de identidad diferentes. Es un equipo muy competitivo. Le pasa algo similar a lo nuestro porque puede manejar diferentes sistemas. Está muy ordenado en defensa con unos fundamentos ofensivos que lo hacen competir muy bien. Superarles nos va a costar mucho".

Cómo está Javi Guerra

"Hay veces que salen comentarios que no coinciden con lo que pasa en la relación con un jugador. Cuando doy una alineación nunca pienso en cambiarla porque es un proceso donde uno reflexiona. Nunca he cambiado una alineación porque para mí eso es no mantener el respeto con el jugador y eso no se puede hacer cuando uno lidera un grupo. Javi Guerra es un jugador importante para el club y le estoy viendo gestionar la situación de jugar menos con una madurez que me está gustando mucho y eso hace que la confianza que tenemos en él aumente".

Lesionados

"Ni Thierry ni Danjuma estarán disponibles para mañana. No tienen ninguna lesión importante. No tengo la recomendación médica para contar con él. Thierry tiene un edema alrededor del músculo donde sufrió la lesión. Afrontamos el partido al máximo con los jugadores que haya".