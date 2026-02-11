Foulquier no evita el quirófano y zarandea la defensa del Valencia

El Valencia confirma la mala notica con Foulquier que tendrá que pasar por quirófano y apunta a perderse lo que resta de temporada

El Valencia sigue cayendo en la clasificación y la lucha por la permanencia sigue siendo el objetivo prioritario de un equipo que sufre en casa y como visitante. Para colmo, Foulquier no evita el quirófano y será sometido a una cirugía en su rodilla que le hará perderse el resto de temporada.

Foulquier no evita el quirófano

El lateral derecho del Valencia será intervenido este jueves mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda, según informó el Valencia. Foulquier ya no entró en la última convocatoria para el partido contra el Real Madrid debido a unas molestias que arrastraba en la rodilla y Carlos Corberán explicó tras la derrota contra el equipo blanco que iba a estar “las siguientes semanas” de baja. Tras la operación se prevé que el lateral valencianista permanezca ingresado unas 24 horas en el centro hospitalario hasta el alta médica. El Valencia no estima cuánto tiempo estará de baja en el parte médico. La cirugía artroscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite visualizar las diferentes articulaciones con una pequeña cámara (artroscopio) y también permite reparar estructuras dañadas introduciendo instrumental específico mediante pequeñas incisiones.

Thierry Rendall, única opción al lateral derecho del Valencia

Este hecho, coloca a Thierry Rendall como la opción más viable para el lateral derecho del Valencia. El luso, que poco a poco ha ido sumando experiencias tras la grave lesión que sufrió la pasada temporada, se convierte en una pieza fundamental para Carlos Corberán, que se la juega con un Valencia que sigue dejando muy malas sensaciones y que sigue en la lucha por la permanencia. A la baja de Foulquier, se sumó la del central Rubo Iranzo, lesionado a final de semana con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y que ha actuado en la demarcación de lateral derecho cuando el primer equipo lo ha necesitado. Como Thierry no podía partir de inicio, Corberán optó por una línea de cinco defensas para el partido contra el equipo madridista en la que Luis Rioja actuó de carrilero. “Estábamos condicionados con los minutos que Thierry podía jugar, la línea de cuatro dependía de tener a un lateral derecho como es ‘Titi’. Estábamos viendo cuál era el momento, asumir un riesgo innecesario perjudicaba al equipo a largo plazo porque sin Foulquier, que va a estar un tiempo sin estar con el equipo, y sin Iranzo, solo tenemos la opción de Titi y tenía que ser, entre comillas, conservador, para ayudar a que el equipo tenga para las siguientes semanas lateral derecho”, explicó Corberán.