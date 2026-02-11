Corberán cruza los dedos: saltan las alarmas en el ataque del Valencia

El conjunto che ha regresado al trabajo para comenzar a preparar el vital derbi del próximo domingo ante el Levante y lo ha hecho con las ausencias de Hugo Duro, que se retiró antes de tiempo, y Danjuma, aunque se espera que ambos puedan llegar a tiempo

Después de dos derrotas consecutivas ante Real Betis y Real Madrid, el Valencia afronta este próximo domingo un decisivo derbi ante el Levante en el que habrá mucho en juego más allá de la rivalidad. Los de Corberán, convertido de nuevo en el centro de las críticas, tienen en su mano la posibilidad de alejar a un rival directo hasta los 8 puntos, pero en caso de derrota en el Ciutat de València, los granotas se colocarían a solo dos unidades de sus vecinos.

Las bajas del Valencia para el derbi

De cara a dicho encuentro, el técnico che seguirá contando con las bajas consabidas de Julen Agirrezabala en la portería y Mouctar Diakhaby, que no volverá a jugar este curso. Pero a ellos se ha sumado también Dimitri Foulquier, de quien se teme que pueda perderse también lo que resta de temporada tras jugar durante meses con molestias en una rodilla. "Va a estar un tiempo sin estar con el equipo", anunció ya el preparador valencianista.

Thierry, con el grupo

Este contratiempo deja a Thierry Correia, recién recuperado de su última lesión muscular, como único recurso en el lateral diestro, pues el canterano Rubén Iranzo también se encuentra en la enfermería por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió la pasada semana. Para alivio de Corberán, no obstante, el portugués se ha ejercitado hoy sin problemas tras jugar los últimos 20 minutos ante el Real Madrid y acabar con una sobrecarga.

Las molestias de Hugo Duro y Danjuma

Pero los problemas crecen para Corberán, también en ataque. Así, la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna, tras la jornada de descanso de ayer, ha venido protagonizada por Hugo Duro, que se ha retirado de la misma antes de tiempo por unas molestias que han hecho saltar las alarmas. No en vano, el madrileño es el indiscutible delantero titular y máximo goleador del equipo con 8 dianas, si bien ya abandonó cojeando el césped de Mestalla tras el último choque ante el conjunto madridista.

Además, Arnaut Danjuma ni siquiera saltó al campo, tras acudir este pasado martes a las instalaciones del club para tratarse de unas molestias que arrastra desde el domingo. Pero tanto en el caso del atacante neerlandés como en el de Hugo Duro, se espera que puedan ser de la partida en el importante choque ante el Levante. Aunque desde la entidad no se han aclarado las dolencias de ambos, todo apunta a una gestión de cargas, restando aún tres entrenamientos por delante hasta el derbi.

Umar Sadiq espera su oportunidad

En caso de que Hugo Duro no llegase a tiempo, sería el momento de Umar Sadiq, que aún no ha sido titular en LaLiga desde que regresó en el pasado mercado de enero. El fichaje del nigeriano fue una petición del propio Corberán desde el pasado verano, pero el paso adelante de Lucas Beltrán le ha cerrado las puertas del once, entrando desde el banquillo en los cinco encuentros que ha disputado en el campeonato doméstico, sin superar la media hora de juego. Sí fue titular en los dos encuentros de Copa del Rey, ante Burgos y Athletic, y en ambos vio portería.