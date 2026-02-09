La respuesta del vestuario del Valencia a los gritos de "Corberán, dimisión"

Desde la capital del Turia se apunta que hay jugadores suplentes que han dejado de creer en el técnico che, si bien los pesos pesados del plantel le siguen arropando. Pese a ser señalado por la grada tras la derrota ante el Real Madrid, el club no valora una posible destitución y tampoco él va a dimitir

El Valencia no pudo sacar nada positivo en la visita del Real Madrid a Mestalla, sumando una segunda derrota consecutiva que le deja en una situación más comprometida si cabe en LaLiga. La distancia con respecto al descenso se mantiene en un solo punto, aunque el conjunto che no dependería de sí mismo para salvarse en estos momentos, pues el Rayo Vallecano, que es el que marca esa temida frontera, debe recuperar su partido aplazado frente al Real Oviedo.

El planteamiento defensivo del cuadro valencianista le permitió llegar vivo al descanso gracias a la solidaridad del bloque. Pero ese plan no dio para más y se acabó desmoronando en la segunda mitad, bajando los brazos tras el 0-1. La tardanza en realizar los cambios tampoco ayudaron y la grada volvió a mirar al banquillo para mostrar su descontento, resonando de forma unánime el cada vez más recurrente "Corberán, dimisión", que ya fue entonado también tras el empate frente al Elche.

La defensa de Gourlay antes de la derrota

Pese a ello, desde el club nadie se ha planteado la posibilidad de destituir al entrenador de Cheste. Tras su encendida defensa del entrenador hace unos días, el CEO de Fútbol de la entidad, Ron Gourlay, volvió a ratificarlo públicamente momentos antes de que arrancase el encuentro frente a los blancos. “Corberán tiene el apoyo total del club y de la dirección. No corre peligro su cargo. Confío en que las incorporaciones del mercado invernal nos ayude para salir de esta situación. Todo el mundo en el club está buscan soluciones para salir de esta situación”, avanzaba en los micrófonos de DAZN. Y apenas dos horas después, pese a la derrota, el discurso interno seguía siendo el mismo.

De forma paralela, sin embargo, surgen informaciones que apuntan a que hay jugadores dentro del vestuario, especialmente aquellos que se sienten menos importantes, que han dejado de creer en el técnico, según apuntan en El Chiringuito. El principal reproche que se le hace es que el equipo se cae en las segundas partes, algo que volvió a repetirse ante el Real Madrid, sin respuesta ni capacidad ofensiva para buscar el empate tras encajar el 0-1 mediada la segunda mitad.

Gayá, al "cien por cien" con Corfberán

Pero los pesos pesados del plantel sí están con Corberán. Públicamente, además, así lo dejaron patente tras el partido, comenzando por el capitán, José Luis Gayà, que se mostró comprensivo con el enfado de la afición. "Es normal que la gente esté nerviosa. Si yo fuera aficionado, también lo estaría. Es una situación muy complicada para todos. Confiamos cien por cien en Corberán y su trabajo, y vamos a darle la vuelta lo antes posible a esta situación", afirmó el lateral zurdo.

Danjuma y Hugo Duro también están con el técnico

Del mismo modo, Arnaut Danjuma mantenía un discurso similar al de su compañero y relativizaba el tropiezo por la entidad del rival. "Es difícil de explicarlo, pero el míster se está dejando la vida por el club y confiamos en él. Tiene que cambiar nuestra concentración. Enfrente estaba el Real Madrid, un equipo de lo mejor del mundo. Miedo es una palabra muy dura. Miedo a bajar, no. Tenemos calidad, un buen míster y una afición increíble", señaló, al tiempo que Hugo Duro se mostraba comedido, con rostro serio, al subirse al autobús del equipo. "¿Si confiamos en Corberán? Claro, todos", sentenció, pese a las citadas informaciones que apuntan lo contrario.

Corberán, "con fuerzas" antes de dos desplazamientos consecutivos

El propio Corberán, por su parte, también ha dejado claro que no piensa dimitir. "Tengo fuerzas para seguir. Veo al equipo con fuerzas y mentalidad de competir. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación. Sé que es un momento duro, pero tengo fuerza y energía para cambiar esta dinámica", señaló. En el horizonte, mioentras tanto, se presentan dos encuentros consecutivos a domicilio ante Levante y Villarreal que pueden marcar el futuro valencianista.