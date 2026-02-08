Puntos, uno a uno, del Betis contra el Atlético: El talento de Antony y la sabiduría de Pellegrini

El equipo que entrena Manuel Pellegrini dio un gran nivel defensivo frente a uno de los mejores equipos de LaLiga al cual derrotó gracias a un gol del extremo brasileño que se sacó un disparo que sorprendió a Oblak. El técnico chileno planteó un partido con líneas muy juntas y en el que todos los jugadores mostraron mucho compromiso defensivo

El Real Betis cuajó una gran actuación frente al Atlético de Madrid al que derrotó por 0-1. en un partido en donde mostró un gran nivel defensivo. A ello se le añadió el talento de Antony, la estrella del equipo verdiblanco, que se inventó un auténtico golazo en la primera parte ya que su disparo sorprendió tanto a Oblak, uno de los mejores porteros del mundo, que no pudo parar el balón.

El extremo brasileño no fue el único que estuvo brillante ya que Álvaro Vallés le dio seguridad al equipo en la portería, mientras que los dos centrales fueron dos colosos. Diego Llorente y Natan no dejaron pasar a absolutamente nada ni a nadie. Hay que destacar también la lectura y la preparación del partido por parte de Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, que planteó un equipo con las líneas más juntas y muy solidario en el aspecto defensivo.

Las notas de los futbolistas del Real Betis en el partido contra el Atlético de Madrid:

- Álvaro Valles: 9

Muy bien en la primera parte. Bien colocado, sobre todo, en el juego aéreo y parando todo lo que le llegó, siendo una de Julián Álvarez muy peligrosa. En la segunda parte, dos paradas a cabezazos de Sorloth.

- Aitor Ruibal: 8

Bien en el corte en la primera parte. Sufrió con Lookman en la primera parte pero fue ayudado por Antony. En la segunda, cerró su banda.

- Diego Llorente: 9

Firmó un partido espectacular, sobre todo, en el juego aéreo. Se metió un gol en propia puerta, pero el gol fue anulado por fuera de juego de Griezmann. Muy compenetrado con Natan para tirar el fuera de juego y para ayudar en la espalda de Marc Roca para dejar menos espacios entre líneas.

- Natan: 9

Buena actuación del brasileño. Atento al corte y anticipándose a los delanteros y atacantes del Atlético de Madrid. Muy sobrio y atento también a sui espalda y a ayudar a Ricardo Rodríguez.

- Ricardo Rodríguez: 7

Muy serio el suizo que en la primera parte tapó muy bien a Giuliano Simeone y en la segunda parte contuvo junto a Ez Abde todas y cada una de las acometidas del Atlético de Madrid por la banda derecha.

- Marc Roca: 7

Mejor en defensa al estar las líneas del equipo mucho más juntas lo que hizo que no se vieran sus limitaciones. Con balón mucho menos impreciso, pero con alguna pérdida, como al inicio de la segunda parte, bastante peligroso.

- Álvaro Fidalgo: 7

Abusó de demasiadas conducciones en la primera parte lo que hizo que perdiera balones. Le dio templaza y tranquilidad para que el equipo saliera en la primera parte.

- Pablo Fornals: 6

El centrocampista hizo de lanzador a Bakambu en la primera parte. Se asoció con Fidalgo para sacar al Betis de atrás cuando el Atlético apretaba dando oxígeno al equipo. Muy implicado en facetas defensivas.

- Antony: 9

Decisivo y otra muestra más de compromiso. Marcó el gol del Real Betis y no paró de ser un quebradero de cabeza para la defensa del Atlético. A ello hay que añadir una ayuda muy grande a Aitor Ruibal en defensa.

- Ez Abde: 7

Percutió bastante por su banda en la banda izquierda y puso de gol a Bakambu. Eso provocó que Marcos Llorente no pudiera animarse tanto en ataque. En la segunda parte no paró de ayudar a Ricardo Rodríguez.

- Cédric Bakambu: 6

Tuvo ocasiones para marcar en la primera parte pero se topó una y otra vez con Jan Oblak. Trabajó bien de espaldas e incluso hizo coberturas en defensa. En la segunda parte se apagó más debido al pase atrás que dio el Betis.

- Manuel Pellegrini: 9

Planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad lo cual le permitió irse al descanso con ventaja de 0-1. En la segunda parte, plantó líneas paralelas muy juntas y reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo con el paso de los minutos.

- Sergi Altimira: 5

Saltó en la segunda parte por Pablo Fornals para dar consistencia.

- Nelson Deossa: 6

Entró para jugar en punta para aprovechar su físico y su arrancada para así sacar al equipo de atrás. Le puso un pase de gol a Riquelme.

- Rodrigo Riquelme: s.c.

Entro en los últimos minutos para darle piernas frescas. Falló un mano a mano que pudo sentenciar el partido.

- Marc Bartra: s.c.

Entró para defender el resultado. Jugó como centrocampista defensivo.