Fidalgo, que debutaba en LaLiga: "Con 28 años... Nunca es tarde; vaya partidazo"

El hispano-mexicano, que se estrenó como verdiblanco en la segunda parte del fiasco copero, vivió su primer encuentro como profesional en la elite de su país natal

Saltó de inicio, formando una especie de 'trivote' con Marc Roca como vértice inferior y Pablo Fornals casi siempre a su misma altura. Fue el retoque táctico con el que Manuel Pellegrini sorprendió a Diego Pablo Simeone, y supuso también la primera titularidad de Álvaro Fidalgo con el Real Betis. Aguantó hasta la extenuación el hispano-mexicano, relevado a falta de tres minutos por Marc Bartra para que el catalán oficiara, como otras veces el también central Natan de Souza, de falso pivote, quinto zaguero en balones aéreos.

"Muy feliz por la victoria y por mi debut en LaLiga. Ha sido mucho tiempo luchando por este sueño y estoy muy contento. Hemos hecho un partidazo después de lo que pasó el jueves. Espero que la afición esté feliz hoy", comenzaba diciendo el centrocampista asturiano en la 'flash interview' con los compañeros de Movistar Plus, donde repasó una semana frenética: "Me bajé del avión el martes y la semana discurrió muy rápido. El jueves fue uno de los mejores partidos del Atleti y uno de los peores nuestros. No salió nada y se dio un resultado muy duro, sobre todo porque en la Copa del Rey teníamos la posibilidad de jugar varias vueltas en casa hasta la final".

Reconocía el ovetense que pasar en el torneo del K.O., máxime en La Cartuja, "era importante, pero se dio así. Fue duro y hubo cosas que corregir en estos días para cambiar", lográndolo a la postre: "Hubo apartados en los que pecamos y hoy no; así se dio el resultado que queríamos. El jueves saltamos a la presión, lo normal en casa, y ellos entre Barrios, Baena y Griezmann de falso nueve jugaban de cara y al toque para la profundidad de Lookman. Teníamos que juntarnos más por dentro y defender bien los centros laterales. Han sido las claves del triunfo de hoy". Además, abordó otros asuntos.

Lo que puede aportar al Betis

"Me gusta tener mucho la pelota, pero también me sacrifico en defensa. Estoy feliz por la victoria y por el debut en LaLiga, que me llega a los 28 años, aunque nunca es tarde. Quiero crecer día a día, dar muchas alegrías a los béticos y ojalá quedarme muchos años con ellos". Desde luego, su también primera experiencia como titular con el que será su nuevo equipo hasta el 30 de junio de 2030 ha respondido a las expectativas, pues se vio a un futbolista con mucho recorrido, que ayudó atrás tanto en la resta como en la generación, que retuvo el balón cuando fue necesario templar y que, encima, se asoció muy bien con Marc Roca, Pablo Fornals y los tres más adelantados.