El fichaje hasta 2030 de Álvaro Fidalgo ya es oficial: los detalles de la operación

Aunque no aterrizará en Sevilla previsiblemente hasta la noche del lunes, en La Cartuja adelantan a la víspera del 'deadline day' la confirmación del 'Maguito'

Hasta Marc Bartra y Aitor Ruibal, dos de los capitanes del Real Betis, se prestaron a la broma todavía vestidos con su uniforme de trabajo, justo después de consumarse el triunfo contra el Valencia CF que devolvía a los de Manuel Pellegrini la quinta plaza de la clasificación de LaLiga. Con los cebos habituales, como el helado o un 'meme' en el que un personaje de Los Simpsons rompe una ventana de la casa de Bart y Lisa, en este caso ataviado de verdiblanco, multiplicado y con la bandera de los apasionados mexicanos para que todos sepan de quién estaban hablando, la entidad ahora asentada en La Cartuja ha hecho oficial en la noche de este domingo su primer fichaje invernal.

En esta ocasión, un emulador de consola clásico, tuneado para la ocasión, ha servido para presentar a Álvaro Fidalgo, centrocampista creativo de origen ovetense, que, a sus 28 años, consuma su regreso a España para enrolarse en las filas heliopolitanas hasta el 30 de junio de 2030 (por ende, lo que resta de curso y cuatro más). Era 'vox populi', pues el 'Maguito' ofrecía este mismo 1 de febrero una rueda de prensa para despedirse del Club América, sus aficionados y los periodistas aztecas, dando por hecho que todo estaba ya arreglado, como así era desde la víspera, con la institución hispalense, a cambio, dicen, de algo menos de dos millones de euros.

"A ver quién viene, que necesitamos gente", apuntaban ya a media tarde los catalanes, informados lógicamente de que llega ayuda con rendimiento inmediato para palias las bajas por lesión en la parcela ancha de hombres como Sofyan Amrabat y, sobre todo (dado el carácter eminentemente creativo del que viene), Isco Alarcón y Giovani Lo Celso. Apalabrado su fichaje para el verano próximo, cuando quedaba libre, como ocurriera seis años atrás con un Guido Rodríguez que hoy fue espectador de lujo en el otrora Olímpico, se ha decido adelantar su alta.

Para que también llegue un delantero, manda Bakambu

A falta de confirmación, el que fuera canterano del Real Madrid viajará en las próximas horas y llegará en la noche del lunes o la mañana del martes a la capital hispalense para rematar los últimos trámites previos a su incorporación y entrenarse a las órdenes del 'Ingeniero' cuanto antes, justo a tiempo de estrenarse en la lista del próximo jueves en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Aunque el Real Betis tenía rebasado ligeramente (en unos tres millones de euros) su LCPD, las gestiones con LaLiga para ajustar ese tope salarial con otros conceptos pendientes han liberado el margen suficiente para hacer sitio al 'Maguito'. Además, está libre el dorsal 15. Para el delantero que se pretende aún, será necesario que salga Cédric Bakambu y 'entregue' su '11'.