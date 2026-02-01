Puntos uno a uno del Real Betis en casa ante el Valencia CF en LaLiga: La flechita para arriba de Fornals

El sexto gol (todos en LaLiga) del castellonense culmina el trabajado volteo en el marcador de los pupilos de un Pellegrini que reservó medio tiempo a su único 'playmaker'... por ahora

Mientras llega Álvaro Fidalgo, flamante fichaje invernal del Real Betis para suavizar la espera a que vuelvan de la enfermería Isco Alarcón y Gio Lo Celso, sólo tiene Manuel Pellegrini para llevar con fiabilidad el timón a Pablo Fornals. El castellonense, eso sí, ha llegado a esta fase de la temporada fatigado, víctima de contusiones, cortes y otras contingencias, pero con la flechita para arriba. El 'Ingeniero', que, como suele decirse, sabe más por viejo que por diablo, le dio la primera parte de descanso, pero tiró de él para que tuviera el balón y ordenara los ataques en la segunda. Cuando todo parecía encaminado al 1-1, apareció el ex del West Ham para anotar su sexto tanto del curso (todos en LaLiga), a los que debe sumar otras tantas asistencias. Y la quinta plaza ya es de nuevo verdiblanca.

Así jugaron los heliopolitanos:

ÁLVARO VALLES: 8

Paradón a Pepelu en el penalti para 'empatar' con Pau López. Hizo luego la estatua en el 0-1, tapado y sorprendido a quemarropa por Rioja. Sacó dos buenas manos en el complicado inicio de la segunda mitad. Seguro y rocoso, en su debe un resbalón en la última jugada tras una mala cesión que hizo tragar saliva al respetable.

AITOR RUIBAL: 5

Sufrió bastante con los regates y cambios de ritmo de Danjuma, al que hizo un claro penalti, si bien se redimió forzando el del empate.

BARTRA: 8

Muy atento a Lucas Beltrán para impedirle rematar varias veces en posición franca. Intuitivo para cruces y despejes, además de veloz en sus reacciones. Un valladar.

DIEGO LLORENTE: 7

Su notable encuentro en la UEL le encartó para éste. Pese a tener que actuar en el perfil zurdo, buenas anticipaciones y lecturas. Terminó con un corte porque no escatima un esfuerzo.

RICARDO RODRÍGUEZ: 5

Rioja percutía más por dentro que por fuera, aunque encontró poca oposición en el suizo, que llegó tarde en el 0-1. Algo mejor después, cuando se atrevió hasta a proyectarse alguna vez.

ALTIMIRA: 5

Mucho trabajo en la resta, pero descolgándose bien en ataque. Puso un gran balón a Antony que luego no aprovechó Abde a puerta vacía. Se quedó en el banquillo tras el descanso.

MARC ROCA: 5

Se le notó extenuado, llegando siempre un puntito más tarde de lo que acostumbra, pero aguantó hasta el final.

ANTONY: 5

Tuvo la novena asistencia del curso al poco de empezar, pero erró Abde. Duelo intenso y parejo con Gayà, que apenas le dejó hacer de las suyas.

DEOSSA: 7

Enseña demasiado que va a disparar. Bien para ir y venir, su especialidad. Atolondrado en su carrera, acumula casi tantas pérdidas como recuperaciones, pero es incansable y se sacó una galopada final para facilitar el 2-1 a Fornals.

EZ ABDE: 7

Solía llegar muy forzado. Foulquier le contuvo generalmente con acierto. Tuvo el 1-0 nada más arrancar, pero se la dejó atrás y falló a quemarropa. Se fabricó otra gran ocasión al final en la que quizás le sobró un regate. Nunca se esconde.

'CHIMY' ÁVILA: 7

Participativo y solidario, ganó varios duelos de espalda y abrió fuego. Empató con un misil en forma de disparo desde los once metros. A punto de conectar con Abde para sentenciar. Ha adelantado a Bakambu por la derecha y justifica su permanencia en este mercado.

FORNALS: 8

Salió tras el descanso para oxigenar el pase y templar un poco el juego. Se fajó en la resta y tuvo clarividencia a falta de dos minutos para marcar.

PABLO GARCÍA: 5

Lo da todo, pero ni lo de 'falso 9' le va bien ni está teniendo acierto ni inteligencia.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Salió en el alargue por el accidentado Llorente y se mostró contundente en su posición natural.

ORTIZ: 5

Buenos minutos finales como extremo en los que le faltó, eso sí, precisión.

MANUEL PELLEGRINI: 7

Dentro de que tenía poco con lo que alternar, dio descanso al renqueante Fornals y apostó por Deossa como 'playmaker' a la espera de Álvaro Fidalgo. Se decantó por Ruibal en el lateral y no en punta, rotando de nuevo a los porteros (le salió bien, pues Valles paró un penalti) pese a que Pau López brilló ante el Feyenoord. Premió atrás el buen partido de Llorente y refrescó lo que pudo a su equipo, cansado pero sin perder su identidad. Acertó reservando un rato a su único 'cerebro' y al más inspirado.