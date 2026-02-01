Betis - Valencia, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga entre verdiblancos y ches desde La Cartuja...
Betis
Valencia
Minuto a minutoActualizar narración
¡TAMBIÉN CONOCEMOS YA EL ONCE DEL VALENCIA!
Apuesta Pellegrini por el 'Chimy' Ávila como el delantero titular para el partido de hoy, dejando a Bakambu en el banquillo. También cambia la portería con el regreso de Álvaro Valles y la posición de Deossa más adelantada, dando descando a Fornals.
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL BETIS!
LOS ANTECEDENTES DE LOS BETIS-VALENCIA
El Valencia no ha sido capaz de lograr una victoria en territorio verdiblanco en los últimos seis años, aunque en la última década el Valencia tan sólo ha pérdido tres partidos, empatando cinco y ganando dos.
Los dos triunfos del Valencia en el último decenio fueron un 1-2 en la temporada 18/19 y el espectacular 3-6 de la campaña anterior.
Las tres victorias del Betis se dieron en la temporada 19/20 (2-1); en la 21-22, cuando golearon por 4-1 y en la 23/24, con un 3-0.
Todo preparado ya en La Cartuja, que unos minutos comenzará a llenarse de público...
También llega con bajas el Valencia, aunque la mitad de las que tiene el Betis, aunque todas se le acumulan en la zona de atrás. Corberán no podrá contar hoy con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall y César Tárrega.
OCHO BAJAS EN EL BETIS
Vamos a ir entrando ya en materia, ambos equipos llegan con bajas, pero especialmente en el cuadro verdiblanco, que tiene ocho ausencias confirmadas para la tarde de hoy: Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín Junior Firpo,Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y el Cucho Hernández, por lesión; Natan por sanción.
Pero antes de entrar de lleno en la previa del partido, vamos con la última hora del mercado de fichajes, en el que el Betis está a punto de cerrar la contratación de Álvaro Fidalgo, a quien esperan ya en Sevilla este lunes.
Nuestro compañero Álvaro Palomo nos trae todos los detalles.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en La Cartuja entre el Real Betis y el Valencia...
Betis y Valencia se miden este domingo en La Cartuja en un duelo de equipos que necesitan sumar los tres puntos para afianzar sus objetivos y con un protagonista inesperado como es Guido Rodríguez, exjugador del Betis que ha fichado el Valencia esta misma semana y que podría debutar ante los verdiblancos. El centrocampista internacional argentino, tras su etapa en el West Ham United, vuelve a LaLiga después de convertirse en un hombre importante en el Betis de Pellegrini durante cuatro años y medio.
Los hombres de Pellegrini tienen la oportunidad de recupera la quinta plaza de LaLiga tras la derrota del Espanyol y de paso acercarse también al Villarreal, cuarto clasificado y que marca la frontera de los puestos de Liga de Campeones, pudiéndose poner a siete puntos de distancia si gana.
El Betis tiene siete bajas por lesiones, como son los casos de Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y el Cucho Hernández, a los que se suma Natan por sanción tras ver la quinta amarilla ane el Alavés.
Por su parte, el Valencia llega a Sevilla con las ausencias de los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall y César Tárrega.