Betis - Valencia, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

LOS ANTECEDENTES DE LOS BETIS-VALENCIA

El Valencia no ha sido capaz de lograr una victoria en territorio verdiblanco en los últimos seis años, aunque en la última década el Valencia tan sólo ha pérdido tres partidos, empatando cinco y ganando dos.

Los dos triunfos del Valencia en el último decenio fueron un 1-2 en la temporada 18/19 y el espectacular 3-6 de la campaña anterior.

Las tres victorias del Betis se dieron en la temporada 19/20 (2-1); en la 21-22, cuando golearon por 4-1 y en la 23/24, con un 3-0.