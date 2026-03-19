Cruce de declaraciones entre Manolo Lama y Juanma Castaño por LaLiga: "Dejar de desprestigiar nuestra Liga"

El debate sobre el nivel de LaLiga frente a la Premier League volvió a encenderse con un intenso enfrentamiento entre Manolo Lama y Juanma Castaño. Mientras uno defiende el prestigio del fútbol español, el otro sitúa a Inglaterra por encima en el contexto actual, donde las actuaciones de FC Barcelona y Real Madrid en Champions League son usadas como ejemplo

El eterno debate sobre cuál es la mejor liga del mundo volvió a escena con fuerza en el panorama mediático. En esta ocasión, el foco se trasladó a 'El Partidazo' de COPE, donde Manolo Lama y Juanma Castaño protagonizaron un intercambio de opiniones que reflejó dos visiones muy distintas sobre la realidad del fútbol europeo.

La discusión, lejos de quedarse en una simple comparación, evidenció una diferencia de enfoque entre la defensa del prestigio histórico de LaLiga y el reconocimiento del dominio actual de la Premier League. Un debate que, como suele ocurrir, mezcla datos, sensaciones y, sobre todo, identidad futbolística.

Lama reivindica el valor de LaLiga

Pero quien mostró una postura más contundente fue Manolo Lama. El periodista defendió con firmeza el nivel del fútbol español y pidió un cambio en el discurso habitual que, a su juicio, tiende a infravalorar LaLiga. “Hay que tener un poquito más de respeto por nuestro fútbol”, afirmó, dejando claro su malestar con ciertas comparaciones.

Lama no negó los puntos fuertes de la Premier League, reconociendo que es una competición atractiva y con estadios de primer nivel. Sin embargo, insistió en que el valor competitivo de LaLiga sigue siendo muy alto, especialmente en la élite, donde considera que España sigue marcando diferencias.

La diferencia, en la clase media

Sin embargo, el propio Lama matizó su discurso al señalar una brecha evidente. El periodista admitió que la principal ventaja de la Premier League se encuentra en el nivel de sus equipos de media tabla, que ofrecen una competitividad más homogénea que en el campeonato español.

Para argumentarlo, mencionó recientes resultados en competiciones europeas, donde clubes como Athletic o Villarreal han tenido dificultades ante rivales ingleses. Esa diferencia, según explicó, es la que alimenta la percepción de superioridad de la Premier.

La élite, el gran argumento español

A pesar de esa concesión, Lama fue rotundo al defender la posición de los grandes clubes españoles en el contexto europeo. “Nosotros tenemos a los dos mejores equipos de Europa, si no es un año es otro: el Real Madrid y el Barça”, aseguró, subrayando que ninguna otra liga cuenta con ese nivel de dominio en la élite.

Su argumento se apoya en los éxitos recientes en competiciones continentales, donde los equipos españoles han mantenido un protagonismo constante. Para Lama, ese factor sigue siendo determinante a la hora de valorar el nivel real de una liga.

Castaño apuesta por una visión más pragmática

Frente a esta postura, Juanma Castaño ofreció un análisis más equilibrado y menos emocional. El periodista reconoció el peso histórico de LaLiga, pero no dudó en situarla por detrás de la Premier League en la actualidad.

“Para mí, la liga española es la segunda mejor del mundo”, afirmó, reflejando una percepción cada vez más extendida en el panorama futbolístico internacional. Su visión pone el foco en la regularidad global de la competición inglesa, más allá del rendimiento de sus equipos más destacados.

Un cierre contundente de Lama

Pero el momento más tenso del debate llegó en el desenlace. Lama, visiblemente molesto, cerró la discusión con un mensaje directo que resume su postura. “Dejar de vender pollinos y de desprestigiar nuestra liga”, sentenció, en una frase que refleja el tono del enfrentamiento y la intensidad del debate.

Sus palabras evidencian una preocupación por el relato que rodea al fútbol español, especialmente en comparación con la Premier League.

Críticas a Alexander-Arnold tras la victoria del Madrid

El debate no fue el único foco de atención en el programa. La reciente victoria del Real Madrid frente al Manchester City en Champions League también dejó declaraciones llamativas, especialmente por parte de Lama.

El periodista cargó con dureza contra Trent Alexander-Arnold, cuestionando su actitud durante el partido. “En el campo te dan ganas de bajar y meterle dos meneos”, afirmó, criticando lo que interpretó como falta de intensidad.

Además, añadió que la imagen del jugador transmite sensaciones negativas. “No digo que sea así, pero parece que le falta sangre”, comentó, poniendo en duda su implicación en momentos clave del encuentro.

Paco González ensalza el valor de Fermín

En paralelo, Paco González centró su análisis en otra figura emergente: Fermín López. El periodista destacó una cualidad que considera diferencial en el fútbol actual, especialmente en equipos con gran talento técnico.

“Lo mejor que tiene es lo que ofrece sin balón”, explicó, subrayando la importancia de los movimientos y la inteligencia táctica en un juego cada vez más condicionado por la posesión.

González estableció incluso un paralelismo con el papel que desempeñaba Pedro Rodríguez en el Barça de Guardiola, resaltando el valor de los jugadores que generan espacios frente a aquellos que demandan el balón constantemente.

Un debate que trasciende el terreno de juego

El enfrentamiento entre Lama y Castaño refleja una discusión que va más allá de un simple programa de radio. Se trata de un debate que afecta a la percepción global del fútbol español y a su posición en el panorama internacional.

Mientras la Premier League sigue creciendo a nivel económico y mediático, LaLiga defiende su identidad basada en el talento, la historia y el éxito en la élite. El choque de modelos está sobre la mesa. Y, como quedó claro en el debate, la discusión está lejos de terminar.