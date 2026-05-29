Declaración de intenciones de Nico Serrano con su futuro más en el aire que nunca

El extremo no ha tenido demasiado protagonismo en esta temporada y su continuidad en el equipo vasco está más en entredicho que nunca. El navarro tiene mucho cartel en Segunda división, pero quiere demostrarle a Edin Terzic, su nuevo entrenador, que es válido para el Athletic Club

Con la llegada de Edin Terzic al Athletic Club todos y cada uno de los futbolistas comenzarán de cero y, por tanto, lucharán por ganarse un puesto en el equipo dirigido por el entrenador alemán quien en la pretemporada testeará a sus jugadores. Será una oportunidad ideal para aquellos que no han tenido demasiada importancia con Ernesto Valverde, siendo uno de ellos un Nico Serrano que ha aprovechado el final de temporada para hacer una declaración de intenciones de cara a la siguiente campaña.

Nico Serrano ha sido uno de los jugadores del Athletic Club que menos minutos ha tenido en la temporada que acaba de finalizar ya que sólo ha disputado 24 partidos y 577 minutos. Un bagaje escaso para el de Pamplona que no está ni mucho menos desmotivado, ya que a través de sus redes sociales ha dicho que ya piensa en la temporada que viene en la cual va a luchar por estar en el Athletic Club.

"Se acabó la temporada 25-26, una temporada que no ha salido como queríamos pero que también ha tenido sus momentos bonitos, y otros de aprendizaje. Esta temporada ha sido la de viajar por Europa vistiendo la camiseta de nuestro @athleticclub en la UEFA Champions League, de vivir muchas emociones en la Copa y aunque en La Liga no ha sido un año fácil, hay que volver a recargar pilas y empezar con más fuerza la temporada que viene para devolver al club donde se merece", ha escrito Nico Serrano en sus redes sociales.

Nico Serrano, uno de los futbolistas que está en la rampa de salida del Athletic Club

Nico Serrano es uno de los jugadores que puede abandonar el Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano. El extremo va a intentar convencer a Edin Terzic, el nuevo entrenador, de que puede tener sitio en el primer equipo lo cual no está fácil ya que en su posición están Nico Williams, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Robert Navarro.

Mucha competencia para un Nico Serrano que a pesar de una temporada en la que apenas ha tenido protagonismo lo que no ha hecho que el extremo pierda cartel. Y es que Nico Serrano tiene admiradores en Segunda división los cuales ya se interesaron con su incorporación en el pasado mes de enero, pero el propio extremo no quiso salir tal y como confirmó él mismo. "No, no me arrepiento de no haber salido. Ha habido cosas buenas en enero y febrero, he marcado en Champions y en LaLiga. Estoy mejorando, entrenando día a día... y en los partidos los minutos que me han dado los estoy aprovechando. Ya he salido y he hecho la mili fuera, y ahora quería quedarme un año entero mínimo para ver las sensaciones. Estoy pensando en los últimos partidos y en la siguiente temporada".

Nico Serrano tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2028 y el club vasco tendrá que decidir qué hacer con él durante este mercado de fichajes de verano.