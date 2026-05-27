Primeros clubes interesados en fichar a Urko Izeta que tiene sus preferencias

El delantero es uno de los futbolistas que está destinado a cambiar de aires en el Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano después de una temporada en la que prácticamente no ha jugado nada. Dos equipos de Segunda división están interesados en sus servicios aunque el atacante quiere apurar sus opciones en Primera división

Urko Izeta está llamado a ser uno de los futbolistas que abandonen el Athletic Club durante el próximo mercado de fichajes de verano. El delantero no ha jugado prácticamente nada en la temporada recién finalizada y su permanencia con Edin Terzic como nuevo entrenador parece muy complicada. Su situación está siendo monitoreada por algunos clubes de Segunda división, Real Valladolid y Sporting de Gijón, quienes están interesados en su fichaje, si bien es cierto que el de Aia tiene sus preferencias personales.

Y es que Urko Izeta, a sabiendas que su continuidad en el Athletic Club está muy complicada, prefiere apurar sus opciones en Primera división, en donde equipos como el Deportivo Alavés ya lo han sondeado. El futbolista juega con la tranquilidad de que en Segunda división tiene mucho cartel por lo realizado en el CD Mirandés hace un par de temporadas y es por ello que tomará con tranquilidad la mejor decisión para su carrera deportiva.

Real Valladolid y Sporting de Gijón, interesados en fichar a Urko Izeta, delantero del Athletic Club

Real Sporting de Gijón y Real Valladolid son los dos primeros equipos que han mostrado interés en fichar a Urko Izeta, delantero del Athletic Club, según ha informado el periodista Ángel García. El atacante no entra en los planes del equipo vasco el cual quiere darle salida de manera definitiva al de Aia que esta temporada que recién ha finalizado sólo ha disputado 16 partidos y 346 minutos en los que ha marcado un gol. Un bagaje muy escaso.

Urko Izeta tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027. De este modo el club vasco no va a poner muchos impedimentos para que el delantero se marche, ya sea como cedido o como traspasado de manera definitiva.

El problema está en que, por el momento, Urko Izeta quiere tomárselo con calma y no precipitarse en lo más mínimo a la hora de elegir cuál es el mejor siguiente paso en su carrera deportiva. El delantero del Athletic Club quiere apurar sus opciones en Primera división y prefiere esperar a que le llegue alguna propuesta en la élite del fútbol español.

Sin embargo, en donde tiene caché y cartel Urko Izeta es en Segunda división en donde ya ha demostrado el de Aia que es un delantero decisivo. Y es que en la temporada 2024/2025, Urko Izeta fue uno de los máximos goleadores de toda la categoría ya que marcó 15 goles y dio 3 asistencias en los 44 partidos que disputó con un CD Mirandés que se quedó muy cerca de ascender a Primera división.

A sus 26 años, Urko Izeta está en un momento clave de su carrera deportiva ya que debe salir del Athletic Club y buscar un equipo en donde encuentre la tranquilidad y la continuidad para consolidarse en la élite del fútbol español. Es por ello que el vasco prefiere que pase un poco de tiempo y esperar que le surja alguna posibilidad en Primera división, que es donde prefiere jugar.