Clemente reabre el debate sobre Bielsa antes del Mundial tirando de su etapa en el Athletic: "Está anticuado"

Los métodos y el estilo de juego del seleccionador de Uruguay son cuestionados por un Clemente que no olvida el paso de Marcelo Bielsa por el Athletic Club

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Marcelo Bielsa es una de las figuras influyentes que estará en la cita mundialista. El argentino es el seleccionador de Uruguay y se presenta en Estados Unidos con la esperanza de dar la campanada. Pero a las puertas del Mundial, Javier Clemente ataca a Bielsa recordándole su paso por el Athletic Club. "Fue un error traerle aquí", destacaba el ex entrenador vasco.

Y, en 2014, Javier Clemente señaló a Bielsa al subrayar el error que cometió el Athletic, bajo su punto de vista, contratando a Bielsa como técnico. A pesar de ser un hombre muy querido en Bilbao, el argentino se despidió de San Mamés con un mal sabor de boca. La primera temporada fue muy buena, pero la que le que le precedió, no tanto. "Yo dije en las últimas elecciones que, si el Athletic quiere bajar a Segunda división, lo que tiene que hacer el fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao. Tuvo una primera época, la primera temporada, que fue bonita en cuanto a juego. Pero es un entrenador anticuado en el siglo XII, con unos conceptos del juego del siglo XII", subrayó el rubio de Barakaldo.

En sus dos temporadas completas en Bilbao, el argentino logró un décimo puesto en la campaña 11/12 y una duodécima posición en la 12/13. Pese a esas clasificaciones ligueras, el Athletic alcanzó la final de la Europa League y la Copa del Rey en la temporada 2011-12, pero no logró ganar ninguno de los dos títulos.

Marcelo Bielsa se centra en el Mundial con Uruguay

Mientras tanto, Bielsa evita chocar con Clemente y sigue centrado en hacer un gran Mundial con la selección uruguaya. El seleccionador ya cuenta con hasta 17 jugadores en el Complejo Celeste para los entrenamientos de cara al próximo Mundial, que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El grupo de convocados por el técnico argentino continuó tomando forma este martes con la incorporación de un nuevo contingente de futbolistas que militan en el exterior. Entre las llegadas más destacadas se encuentra la del volante Rodrigo Bentancur, quien se suma a la concentración tras dejar atrás una lesión y concluir la temporada inglesa con un Tottenham que logró eludir el descenso en Premier League.

Uruguay está en el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí, se medirá con Cabo Verde el 21 y concluirá la fase de grupos contra España el día 26 en el Estadio de Guadalajara, en México.