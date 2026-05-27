Beñat Etxebarria acusa a la Champions League del pobre rendimiento del Athletic

El ex jugador del Athletic Club cree que el balance de la temporada es positivo y que no se han logrado los objetivos debido al "sobre esfuerzo" que supone jugar y pelear en la Champions League

Beñat Etxebarria subraya que el balance global del Athletic Club esta temporada es "positivo". Así lo ve el ex futbolista rojiblanco que, a pesar del pobre rendimiento que ha mostrado el conjunto de Ernesto Valverde, rompe una lanza favor de la plantilla y del propio técnico, al que le ha pasado factura la participación en la Champions League. Precisamente este hecho es el que subraya Beñat que ha condicionado el pobre rendimiento del Athletic Club ya que la máxima competición europea de clubes conlleva un "sobre esfuerzo" que ha terminado pagando caro el cuadro de San Mamés.

"Muchas veces tú haces un esfuerzo, ves que no es recompensado, y al final eso también te va lastrando un poco", reflexiona Beñat en la Cope. A pesar de ello y de la eliminación en la primera ronda de la Champions League, el ex futbolista vasco subraya el espíritu competitivo del Athletic Club que, hasta la última jornada de la Liga de Campeones, tuvo opciones de clasificarse a la siguiente ronda de la competición.

Beñat Etxebarria, sobre Ernesto Valverde: "Es el mejor entrenador que ha tenido y que va a tener el Athletic"

El artífice de todo ello y el responsable de que el Athletic Club haya podido disfrutar de la Champions League ha sido Ernesto Valverde. El de Viandar de la Vera ha terminado su tercera etapa en el club empañado por los malos resultados, aunque para Beñat es "el mejor entrenador que ha tenido y que va a tener el Athletic". "Los datos están ahí. Ha conseguido clasificar al Athletic Club a la Champions League y a la Europa League. También ha ganado una Copa del Rey y una Supercopa", destaca el ex futbolista. "Si veía que algo no funcionaba, cambiaba, y al final lo sacaba adelante. Tiene un mérito terrible", asegura Beñat.

Beñat Etxebarria, sobre la temporada del Athletic Club: "En la Champions League se ha competido a un gran nivel en un grupo de máxima exigencia"

Sobre la temporada, Beñat subraya que el balance es positivo, a pesar de no haber cumplido el objetivo de haber logrado clasificarse para alguna de las tres competiciones europeas. "En Copa se ha peleado hasta semifinales, donde caímos ante el equipo que finalmente se proclamó campeón, y en la Champions League se ha competido a un gran nivel en un grupo de máxima exigencia", destaca, aunque subraya que en la competición doméstica "necesitaríamos igual 4 o 5 puntos más".