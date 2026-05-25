La cara de Guruzeta y la cruz de Valverde en el decepcionante curso del Athletic

El delantero del Athletic Club cierra con gol su mejor campaña goleadora y Valverde se cuela en la historia negra del club al cosechar 19 derrotas en una temporada en Primera división

El Athletic Club cierra una campaña que comenzó de manera ilusionante, pero que se tornó en una pesadilla para el cuadro rojiblanco. Las lesiones han lastrado al combinado bilbaíno y los resultados han terminado por hundir a un Athletic Club que termina el curso duodécimo, tres puntos por encima del descenso. La cara, en la decepcionante temporada del Athletic Club, la ha puesto Guruzeta, mientras que Valverde puso la cruz.

Guruzeta cierra con gol su mejor campaña goleadora en el Athletic

El delantero rojiblanco ha sido la mejor noticia del curso para el Athletic Club. Con 17 tantos, Guruzeta cierra su mejor campaña goleadora, batiendo su récord personal de 16 goles. El atacante guipuzcoano contaba con el apoyo de Ernesto Valverde en un comienzo de temporada nefasto del delantero. La temporada de Guruzeta ha ido a contracorriente del resto del equipo. El ariete vasco fue de menos a más y, con su gol ante el Real Madrid, cierra una campaña histórica con goles en LaLiga, en la Copa del Rey y en la Champions League.

En la competición europea, el delantero del Athletic Club anotó 5 goles en su primera participación, más de la mitad de los que anotó en la Copa del Rey (2). Pero dónde realmente ha destacado Guruzeta ha sido en LaLiga. El atacante rojiblanco alcanza la doble cifra, 10 goles, en el torneo nacional, colándose entre los 10 máximo goleadores nacionales de LaLiga. Estos datos le han valido a Guruzeta para terminar el curso como máximo goleador del Athletic.

Ernesto Valverde se despide con el récord de derrotas del Athletic Club en Primera división

En la otra cara de la moneda está Ernesto Valverde. El entrenador del Athletic Club ha puesto fin a su tercera etapa como entrenador del cuadro vasco de la peor forma posible. Los resultados no han acompañado al técnico en este curso. La Champions League y las lesiones han jugado una mala pasada al de Viandar de la Vera, que no ha sabido dar con la tecla para remontar una temporada nefasta. Tanto ha sido así que el 'Txingurri' se despide con el récord de derrotas en una temporada del Athletic Club en Primera división.

Hasta 19 partidos, la mitad de los disputados, ha perdido este curso el equipo de San Mamés en la categoría de oro del fútbol español. Tan solo el Real Oviedo, con 21 derrotas, supera en número de partidos perdido al Athletic Club esta temporada. El adiós de Valverde ha sido amargo y la llegada de Terzic, esperanzadora para un equipo que necesita recobrar la solidez defensiva y mantener los datos goleadores de Guruzeta de cara al siguiente curso.