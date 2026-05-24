El salto empresarial de Nico Williams: más de 4 millones de euros de inversión para levantar el hotel San Mamés en Ghana

Nico Williams amplía su impacto más allá del césped: el delantero del Athletic, junto con su hermano Iñaki, impulsa en Ghana un proyecto empresarial y social que consta de un hotel con todo tipo de lujos, ubicado en Akyem Achiase, que le ha llevado a invertir más de cuatro millones de euros

Nico Williams es una de las figuras más relevantes actualmente en el fútbol español. Sin embargo, este deporte no es el único objetivo del delantero del Athletic Club. Son muchos los futbolistas que, en diferentes tramos de su carrera profesional, comienza un negocio o se enfoca en el plano empresarial. como es el caso del jugador de la selección española.

En este sentido, Nico Williams, que percibe en torno a los siete millones de euros netos tras su última renovación con el Athletic Club, llevaron a cabo un proyecto de gran importancia como ha sido la construcción del hotel San Mamés en África. En homenaje al estadio bilbaíno, el delantero de 23 años apostó por este complejo hotelero que le ha supuesto pagar más de cuatro millones de euros.

De Bilbao a Akyem Achiase: los Williams inauguran un hotel que cambia vidas en Ghana

Junto con su hermano Iñaki Williams, Nico decidieron iniciar este proyecto en el Ghana, país de origen de sus padres y dónde viven gran parte de sus familias. Concretamente, el complejo hotelero se ubica en Akyem Achiase, un municipio que se encuentra dentro de la propia Región Oriental de Ghana. La idea de ambos hermanos y jugadores del Athletic Club es rendir homenaje a sus raíces en un hotel que fue inaugurado a principios del año 2024.

Por otro lado, el hotel cuenta con habitaciones con todo tipo de lujos, un gimnasio, una sala de reuniones y conferencias, así como un rooftop desde el que se pueden apreciar las vistas desde toda la región desde un punto exclusivo. Nico Williams, que se está recuperando de una lesión muscular actualmente que le tiene apartado de los terrenos de juego, ha logrado un gran impacto en Ghana con la construcción del hotel.

Con este proyecto, Nico e Iñaki Williams han reactivado la economía del país y ayudando a todo tipo de personas a encontrar un empleo y trabajo con vistar al medio - largo plazo. La fortuna con la que cuentan los dos jugadores del Athletic Club les llevó a iniciar un proyecto del que ahora pueden aprovecharse numerosas personas de Ghana, dadas las oportunidades laborables que puedes encontrar en el complejo hotelero.

Los Williams amplían su legado en Ghana: del Hotel San Mamés a una escuela infantil que ya acoge a más de 500 niños

El Hotel San Mamés es uno de los proyectos que lideran los hermanos Williams. Otro de los proyectos de los dos futbolistas del Athletic Club es la LEAD International School, una escuela infantil que cuenta con más de 500 niños. Iñaki Williams quiso explicar la idea: "Mis padres nos comentaron que teníamos esa posibilidad y Nico y yo no nos lo pensamos y decidimos aportar nuestro pequeño granito de arena".

Además, Iñaki Williams apuntaba más detalles sobre la construcción de la LEAD International School: "Hemos renovado los patios del colegio, las aulas, los pupitres, las pizarras… todo lo básico para que los niños pudiesen tener un medio con el que tener un buen futuro. Estamos súper contentos, ya son más de 500 alumnos los que están estudiando en él".