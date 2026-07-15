Roban en la casa de Lamine Yamal

La casa de Lamine Yamal ha sido intento de robo esta madrugada del miercoles 15 mientras el futbolista disputaba una semifinal. El caso está en manos judiciales

Este miércoles 15 de madrugada la seguridad privada de Lamine Yamal evitó un intento de robo en la vivienda que el futbolista del FC Barcelona posee en Esplugues de Llobregat. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando uno de los vigilantes que supervisaba el sistema de videovigilancia detectó la presencia de dos individuos encaramados a uno de los muros perimetrales de la propiedad.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, ambos sospechosos contaban con el rostro cubierto por pasamontañas. Uno de ellos vestía completamente de negro, mientras que el otro llevaba ropa de color gris. Al darse cuenta del dispositivo de seguridad, descendieron rápidamente del muro y abandonaron la zona sin llegar a acceder al interior de la vivienda.

Tras detectar el intento de intrusión, el personal de seguridad dio aviso de inmediato a los Mossos d'Esquadra. Una patrulla de la policía catalana se desplazó hasta el domicilio para comprobar lo ocurrido y confirmó que el suceso había quedado en una tentativa de robo con fuerza. La investigación ha sido asumida por la División de Investigación Criminal (DIC), que trabaja para identificar a los autores.

Las cámaras, clave para la investigación

Las cámaras de seguridad instaladas tanto en el exterior como en el interior de la propiedad grabaron toda la secuencia, unas imágenes que ahora están en manos de la investigación policial. Los agentes analizan las grabaciones para tratar de identificar a los sospechosos y determinar si guardan relación con otros robos registrados en la misma zona durante la madrugada.

Según las primeras informaciones, al menos otras dos viviendas de la exclusiva urbanización de Esplugues de Llobregat habrían sido también objeto de robo esa misma noche. Aunque por el momento no existe confirmación oficial de que los hechos estén relacionados, los investigadores no descartan que se trate del mismo grupo de delincuentes.

Los cuerpos policiales llevan tiempo alertando del movimiento de bandas especializadas en robos a viviendas de futbolistas profesionales. Estos delincuentes suelen aprovechar los desplazamientos, concentraciones o compromisos deportivos de los jugadores para actuar con mayor facilidad.

En el caso de Lamine Yamal, el intento de robo se produjo apenas unas horas después de que el internacional español disputara el encuentro de la selección frente a Francia.

La vivienda del joven futbolista también es conocida por haber pertenecido anteriormente a Gerard Piqué y Shakira durante los años en los que ambos residieron en Barcelona. De momento no hay detenciones y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del intento de robo.