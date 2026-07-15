Las leyendas del fútbol se rinden a España: "Cucurella es increíble. Se ríen de él, pero nadie le supera"

Expertos en fútbol conmemoran la victoria de España después de ganar a Francia y elogian al conjunto después de haber analizado su juego en las semifinales frente a Francia y ganar con una gran victoria de 0-2 donde Mbappe no pudo hacer mucho

España está a punto de volver a tocar el cielo. Está a solo un paso de levantar la copa del mundo. La selección española disputará la segunda final de un Mundial de su historia después de imponerse con autoridad a Francia, una de las grandes favoritas al título. Dieciséis años después de conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica, España tendrá la oportunidad de bordar una segunda estrella en su escudo.

La victoria ante el conjunto francés no solo confirmó el excelente momento que atraviesa España, sino que también provocó una oleada de elogios por parte de varias leyendas del fútbol internacional. Exjugadores como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Michael Owen, Steve McManaman, Gary Neville o Troy Deeney coincidieron en destacar la superioridad del equipo español y el nivel colectivo mostrado durante las semifinales.

Henry elogia el juego de España y destaca a Oyarzabal y Cucurella

Uno de los primeros en analizar el encuentro fue Thierry Henry. El exdelantero francés no tuvo dudas al reconocer que España fue claramente superior a su selección y explicó que el conjunto español volvió a demostrar por qué llegó al torneo como vigente campeón de Europa. "España demostró por qué es la campeona de Europa. Controló el partido con balón y sin balón. Han sido muy superiores, no hay nada más que decir. Hay que pensar mejor cómo jugar contra ellos", afirmó.

Henry también quiso reivindicar la figura de Mikel Oyarzabal, un futbolista que considera infravalorado por no pertenecer a uno de los grandes clubes españoles. "La gente no le muestra respeto a Oyarzabal porque juega en la Real Sociedad y no en el Barça, Atleti o Madrid; ahora sí lo harán", aseguró.

Además, dedicó unas palabras de admiración a Marc Cucurella por su actuación defensiva. "Cucurella es increíble. Se ríen de él, pero nadie le supera. Aguantar desde el minuto 30 con amarilla y defender y ganar duelos a Olise o Dembélé... los tenía en el bolsillo", concluyó.

Ibrahimovic: "La estrella es el equipo"

Zlatan Ibrahimovic puso el foco en el principal argumento que explica el éxito de España según él: el conjunto en manada. El sueco destacó que, pese al talento de jugadores como Lamine Yamal, el equipo no depende de ninguna individualidad. "Cuando hablamos de España no hablamos de un solo jugador. La estrella es el equipo. Tienen a Lamine, pero no dependen de un jugador. Todo lo que hacen lo hacen en equipo", señaló.

El exdelantero también tuvo palabras de reconocimiento para Rodri, pieza clave del centro del campo español."Rodri está de nuevo a un gran nivel. Ha demostrado que es un gran Balón de Oro. Ha logrado recuperarse de una lesión muy difícil. Es el jugador que todo el mundo quiere tener", añadió.

Sorpresa entre los analistas ingleses

La superioridad española también dejó sin argumentos a varios exinternacionales ingleses, que reconocieron haber esperado un desenlace completamente diferente. Steve McManaman admitió que la mayoría de los pronósticos apuntaban a una clasificación francesa. "Nos hicieron quedar como tontos a todos. Casi todos pensaban que Francia llegaría a la final. España fue increíblemente dominante hoy", reconoció.

Michael Owen también destacó la madurez competitiva del conjunto español frente a un rival lleno de estrellas."Brillante actuación de España. Francia tenía las estrellas individuales, pero este equipo español nunca pareció que iba a ser derrotado. Inglaterra o Argentina tendrán que elevar muchísimo su juego para vencer a este grupo", afirmó.

Deeney y Neville se unen a los elogios

Troy Deeney aseguró que Francia se encontró delante del mejor equipo del momento y explicó que el dominio español hace que muchos rivales parezcan inferiores. "España estaba enfrentándose a uno de los mejores equipos del mundo, pero hoy Francia estaba enfrentando al mejor equipo del mundo. He sido el que ha estado diciendo que no los hemos visto realmente puestos a prueba. No lo vas a ver, porque solo mantienen la posesión del balón", comentó.

Por último, Gary Neville confesó la sorpresa que generó el rendimiento de la selección española y destacó especialmente el trabajo defensivo de los laterales. "Creo que estamos un poco en shock. Todos dábamos por hecho que Francia ganaría y han quedado arrasados. Una actuación absolutamente increíble de España", afirmó.

El exdefensa inglés también subrayó una de las claves tácticas del encuentro. "La diferencia entre ambos equipos se pudo apreciar en los dos laterales. Cucurella y Porro estuvieron sobresalientes contra los extremos franceses. Pero Digne tuvo muchos problemas", concluyó.

España ya está a solo un partido de volver a escribir una de las páginas más importantes de su historia. Tras un partido que ha convencido a aficionados y expertos de todo el mundo de ser ganador, la selección afrontará la gran final con la confianza de haber demostrado que su fortaleza reside en un fútbol coral capaz de imponerse incluso a las mayores potencias del panorama internacional.