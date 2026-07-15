La FIFA rompe las reglas: El Mundial 2026 se convierte en un espectáculo total

La FIFA prepara una final del Mundial 2026 con un descanso de hasta 30 minutos para dar paso a un gran espectáculo musical. La medida, que rompe con la tradición del fútbol, genera debate por su posible impacto deportivo y por el protagonismo que adquiere el entretenimiento antes que el deporte

La FIFA vuelve a situarse en el centro del debate con las reglas del Mundial. El organismo que preside el fútbol internacional ultima un cambio excepcional para la final del Mundial 2026 que supone modificar uno de los aspectos más tradicionales del juego: la duración del descanso entre la primera y la segunda parte. La medida, será pensada para dar importancia a un gran espectáculo musical, donde se prolongaría el tiempo en los vestuarios hasta los 25 o 30 minutos, muy por encima de los 15 habituales establecidos en las Reglas de Juego.

La decisión, que todavía no ha sido anunciada oficialmente con todos sus detalles, ya ha generado controversia por el impacto que podría tener tanto en el desarrollo del encuentro como en la preparación de las selecciones que disputen el título. Entre ellas, España podría verse especialmente afectada si alcanza la final.

Un espectáculo al estilo de otros grandes eventos

La intención de la FIFA es convertir la final del Mundial 2026 en un evento de entretenimiento de dimensiones similares a las de otras grandes competiciones internacionales. El espectáculo contará con la participación de artistas de primer nivel como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy o Coldplay.

La actuación no solo estaría prevista durante el descanso del partido, sino también en los inicios previos al inicio de la final, lo que obligaría a adaptar los tiempos habituales del calentamiento de los futbolistas.

Aunque las Reglas de Juego contemplan un descanso de 15 minutos, el árbitro del encuentro tendría que autorizar una ampliación del tiempo de descanso con una justificación específica. Todo apunta, a que la FIFA ya tiene diseñada la organización necesaria para hacer posible esta modificación y que lo tiene pensado desde hace tiempo.

Un precedente reciente con críticas

No sería la primera vez que la FIFA apuesta por un espectáculo con estas medidas. En la última edición del Mundial de Clubes ya se celebró una actuación durante el descanso de la final, y se elevó el intermedio hasta los 24 minutos.

Aquella decisión recibió muchas críticas, especialmente por parte de los equipos participantes, Chelsea y Paris Saint-Germain, además de una parte de los aficionados. En aquel caso, el impacto deportivo fue menor debido a que el conjunto inglés ya dominaba claramente el marcador con una ventaja de tres goles al descanso.

Aun así, la experiencia dejó abierto el debate sobre si este tipo de iniciativas priorizan el entretenimiento y el negocio frente a las necesidades competitivas de los futbolistas.

La preocupación por el impacto deportivo

Ampliar el descanso no solo supondría un cambio logístico, sino que también podría tener consecuencias sobre el desarrollo del encuentro. Un periodo más largo permite una recuperación física superior, modifica los tiempos de activación muscular y obliga a los cuerpos técnicos a replantear la preparación de la segunda mitad.

En el caso de España, este aspecto tiene mucha importancia, ya que la selección española suele apostar por un estilo basado en largas posesiones de balón, un elevado ritmo de circulación y un importante desgaste físico del rival durante los primeros 45 minutos. Un descanso más prolongado podría reducir parte de ese efecto, al ofrecer más tiempo de recuperación a los jugadores del equipo contrario.

Además, los entrenadores dispondrían de un mayor margen para reorganizar tácticamente a sus equipos y planificar cambios con más calma, alterando una dinámica que forma parte del fútbol antiguo.

La FIFA defiende la dimensión global del torneo

Desde la organización del Mundial, el discurso defensor se centra en convertir la edición de 2026 en un espectáculo sin precedentes. El director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, explicó que la ceremonia pretende reforzar el carácter histórico del campeonato.

"Siguiendo el espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo en el mayor escenario en Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo del Mundial 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que arranque el esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico", señaló.

La FIFA ofrecerá próximamente más detalles sobre la organización de la final y sobre cómo se aplicará esta ampliación excepcional del descanso. La medida promete tener un debate entre federaciones, entrenadores y aficionados, al tratarse de una modificación que afecta directamente al desarrollo del juego.

La iniciativa se suma a otras decisiones adoptadas en los últimos años, como las pausas de hidratación en determinadas condiciones climáticas, que también han modificado la duración de los encuentros. En esta ocasión, el equilibrio entre espectáculo, intereses comerciales y respeto a las normas tradicionales del fútbol vuelve a situarse en el centro de la discusión.