Argentina apuesta por tener "cabeza" y "frialdad" ante Inglaterra

Rodrigo de Paul y Gonzalo Montiel atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta previa al encuentro de este próximo miércoles ante los de Tuchel

Argentina e Inglaterra serán los protagonistas de la segunda semifinal de este Mundial 2026 después de la que disputen Francia y España este martes. En las horas previas al duelo entre Argentina e Inglaterra, Rodrigo de Paul y Gonzalo Montiel atendieron en la zona mixta previa al encuentro de semifinales. Tanto Rodrigo de Paul como Gonzalo Montiel apostaron por tener cabeza fría para superar a una Inglaterra que fue subcampeona de la Eurocopa 2024.

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Rodrigo de Paul apunta a la dificultad de ganar después de ganar

Si Inglaterra es subcampeona de la Eurocopa 2024, Argentina no se queda atrás ya que la albiceleste es la actual campeona de la última edición de la Copa América. Precisamente por ese hecho de que Argentina venga de ganar, Rodrigo de Paul comentó la dificultad de volver a salir triunfante, primero en la semifinal y luego en una hipotética final: "Lo hemos hecho en Copa América y considero que siempre es más difícil ganar después de ganar, mantenerse ahí durante tantos años no es fácil, lo estamos haciendo y estoy muy orgulloso de mis compañeros".

Rodrigo de Paul, veterano en partidos de este tipo, comentó la importancia de tener cabeza fría porque habrá momentos de mucha adrenalina en el que las emociones no deben sobrepasar a los jugadores: "Con mucha felicidad, mucha adrenalina, particularmente este tipo de partidos me gustan mucho, los disfruto, tratando de vivir mucho el momento y que las emociones no nos sobrepasen, así que hay que meterle mucha cabeza y mucha frialdad sobre todo".

Precisamente Rodrigo de Paul confesó que trabaja mucho con su psicólogo para tener el control de las emociones y manejarlas: "Trabajo mucho con mi psicólogo, con la gente más cercana que siempre me interpreta y me conoce mucho y sabe qué palabras decirme. Lo más importante es tener control de las emociones y lograr manejarlas. Creo que la parte mental es muy importante en determinados momentos".

Gonzalo Montiel apuesta por saber sufrir ante Inglaterra

Por otro lado, el lateral Gonzalo Montiel apostó por manejar el partido y saber sufrir: "Una Copa del Mundo es algo único, muy especial, y la motivación está ahí. Al frente tenemos rivales que juegan también, obviamente que siempre nos gusta tener la pelota, manejar el partido, pero hay momentos en que hay que saber sufrir, ya lo sabemos".

Por último, Montiel dejó claro que estar en unas semifinales es siempre especial: "Jugar unas semifinales del mundial es algo único para nosotros, muy contentos por estar en esta instancia".