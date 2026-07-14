Lamine Yamal 'calienta' en Instagram el partido ante Francia

El jugador de la selección española publicó dos historias en Instagram. En la primera se veía el instante de su gol en la Eurocopa 2024 y luego la segunda con su celebración en la Nations League ante los galos. Seguidamente publicó otra instantánea en la que se ve al extremo con un sombrero y una canción del rapero afroamericano KRS One

Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas de los días previos del duelo entre Francia y España de la primera de las dos semifinales del Mundial. Después de que España superase a Bélgica en los cuartos de final, el jugador de la selección española hizo unas declaraciones en las que afirmaba que si alguien tenía que tener miedo, era Francia a la Roja.

Estas declaraciones tuvieron diferentes reacciones desde Francia pero ninguna pareció romper la calma del combinado que dirige Deschamps. Incluso un compañero del Barcelona como Koundé, se mostró comprensivo con Lamine Yamal para afirmar que estas declaraciones se debían a una muestra de confianza: "No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza". Lamine Yamal, a pocas horas de la semifinal entre Francia y España, ha vuelto a 'motivarse' compartiendo un par de imágenes muy señaladas de su historia con los galos.

Lamine Yamal vuelve a provocar a Francia en Instagram

Lamine Yamal, en torno a las 18 horas (hora peninsular española) ha publicado dos imágenes seguidas en sus historias de Instagram. En la primera se ve una toma aérea del gol que el jugador de la selección española y del Barcelona le hizo a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y que fue su primer tanto ante la selección gala.

En la segunda de las imágenes se ve a Lamine Yamal sentado sobre una valla publicitaria celebrando el quinto gol de España ante Francia en el choque de la UEFA Nations League de junio del pasado año. En ese partido Lamine Yamal le marcó dos goles a Francia, uno desde los once metros y el duelo terminó con un ajustado 5-4 debido a la relajación final de la roja.

Lamine Yamal se pone el sombrero en Estados Unidos

En la última imagen publicada por Lamine Yamal en sus historias se ve como el '19' de España se ha integrado perfectamente en Estados Unidos. Lamine Yamal, con la miraba hacia abajo, luce su camiseta de España y un sombrero vaquero de color marrón. Este sombrero es todo un símbolo en Estados Unidos y además Lamine Yamal acompaña dicha imagen con la canción 'Sound of da Police', del rapero norteamericano, de origen afroamericano, KRS One.

Es evidente las ganas que tiene Lamine Yamal porque lleguen las semifinales del Mundial ante Francia y lo lleva demostrando todos estos días atrás y el mismo día del encuentro. Lamine Yamal no ha demostrado aún su mejor nivel en este Mundial pero está yendo de menos a más. Con un gol solo en lo que va de cita mundialista, su mejor versión este martes sería un punto muy a favor de España para meterse en la final del próximo 19 de julio. Además, Lamine tiene claro a quién quiere enfrentarse en la final, a la Argentina de Leo Messi tal y como declaró a DAZN este mismo martes: "Enfrentarme a Leo Messi en una final de la Copa del Mundo sería fantástico. ¡Espero que así sea!".