Luis de la Fuente se mantiene fiel a su idea del once titular de España

El técnico de la selección española puso en el encuentro ante Francia de semifinales del Mundial a los mismos 11 futbolistas que salieron de inicio ante Bélgica. Pedri volvió a quedarse en el banquillo y Fabián Ruiz ocupó su puesto en el centro del campo

Luis de la Fuente sorprendió en el encuentro de cuartos de final ante Bélgica con un once titular que pocos se esperaban aunque si se podía intuir alguna modificación respecto a los octavos de final ante Portugal. Luis de la Fuente sacó del once titular a Pedri, que hasta ese instante había partido de inicio en los cinco encuentros anteriores y metió en su lugar a Fabián Ruiz.

Tras el buen resultado de España en las semifinales ante Bélgica, parece que Luis de la Fuente ha decidido este martes el seguir confiando en los mismos 11 futbolistas. El once titular de España ante Francia es el siguiente: Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Álex Baena, Dani Olmo y Oyarzabal.

El once de Luis de la Fuente para enfrentarse a Francia

Con el once titular de España ante Francia ya publicado de manera oficial, son solo seis futbolistas los que han estado de inicio en los siete encuentros de la Roja en lo que va de Mundial. Esa lista de ilustres la conforman: Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Rodri, Cucurella y Oyarzabal. Por detrás están otro grupo de cuatro futbolistas que han participado como titulares en seis de los siete partidos como son Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedro Porro y Álex Baena.

Fabián se gana la titularidad con España

Fabián partió de titular en el primer partido de España ante Cabo Verde en la fase de grupos. El empate ante los caboverdianos dejó varios cambios como fueron la salida del propio Fabián del once titular al igual que sucedió con un Gavi que no ha vuelto a partir de inicio.

Pero Fabián supo aprovechar la oportunidad que le dio Luis de la Fuente en los cuartos de final ante Bélgica. El jugador nacido en la localidad sevillana de Los Palacios marcó el primer gol ante Bélgica y demostró que la apuesta de Luis de la Fuente fue todo un acierto.

Pedri pierde el crédito con la España de Luis de la Fuente

Pedri ha pasado de ser casi un fijo para Luis de la Fuente a sumar este martes su segunda suplencia consecutiva. Si bien es cierto, Pedri contó con 35 minutos en el segundo tiempo del partido entre España y Bélgica. El canario entró por su relevo natural en el once titular como es Fabián Ruiz. Este martes Pedri tendrá que esperar nuevamente desde el vestuario su oportunidad ante Francia.