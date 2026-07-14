Cucurella, mucho más que un lateral para la selección

Marc Cucurella se ha convertido en una de las piezas más importantes de la selección española en un Mundial que llega con un Nico Williams débil. Su despliegue por la banda izquierda, tanto en ataque como en defensa, ha dado un nuevo equilibrio, al que tenía en la Eurocopa de 2024, al equipo de Luis de la Fuente, que afronta ante Francia su prueba más exigente

Cuando hablamos de la selección española, los focos siempre van a los mismos: Lamine Yamal, Pedri, Merino, Oyarzabal... Sin embargo, el Mundial de 2026 está dejando otro gran protagonista que, lejos de ser titular por sus goles, se ha convertido en una pieza indispensable para Luis de la Fuente.

Marc Cucurella ha dado un paso a más y su rendimiento está siendo determinante tanto en ataque como en defensa, hasta el punto de llegar como uno de los futbolistas más influyentes de la 'Roja' a las puertas de la semifinal frente a Francia.

Cucurella ha encontrado en este torneo un escenario ideal para demostrar que su aportación va mucho más allá del trabajo defensivo. Su despliegue físico, su capacidad para incorporarse al ataque y su inteligencia para ocupar los espacios libres han convertido el carril izquierdo en una de las principales vías ofensivas de España.

Solución para el Costado izquierdo

En la Eurocopa de 2024 Nico Williams era una de las principales armas ofensivas del equipo gracias a su velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. Su desequilibrio permitía a España ensanchar el campo y generar constantes situaciones de peligro. Y el cambio más significativo ha sido en este Mundial, donde el extremo del Athletic no ha podido ofrecer su mejor versión debido a los problemas físicos que arrastraba tras una exigente temporada. Esa circunstancia obligó a Luis de la Fuente a buscar nuevas soluciones para mantener la profundidad ofensiva del equipo.

Con Cucurella el seleccionador ha concedido mucha más libertad al lateral para incorporarse al ataque, convirtiéndolo en una pieza fundamental para romper líneas defensivas y sorprender llegando desde atrás.

Un perfil diferente al de Nico Williams

Ambos ocupan el mismo sector en el campo, pero el peligro que generan es diferente. Mientras Nico Williams basa buena parte de su juego en el desborde y la velocidad con balón, Cucurella destaca por sus movimientos sin pelota y por la capacidad para aparecer desde segunda línea cuando el rival menos lo espera.

España ha explotado esa virtud durante todo el campeonato mediante cambios de orientación y centros al segundo palo, acciones en las que el lateral aparece con frecuencia para ser superior en el área rival.

Si vemos las estadísticas Cucurella es uno de los futbolistas españoles que más ocasiones de gol ha generado durante el Mundial y también figura entre los máximos asistentes del equipo, demostrando que su influencia ofensiva ha sido mucho mayor de lo que tradicionalmente se espera de un defensa.

Además, también ha sabido defender cuando le tocaba. España presume de ser una de las selecciones más sólidas del campeonato y gran parte de esa seguridad comienza en una línea defensiva que apenas ha concedido oportunidades a sus rivales.

A la 'Roja' solo le han metido un gol en todo el torneo, una cifra que refleja el equilibrio alcanzado por el equipo de Luis de la Fuente. El trabajo colectivo ha sido fundamental, aunque el papel de futbolistas como Cucurella también ha resultado decisivo para mantener esa consistencia.

La gran prueba llega ante Francia

La semifinal frente a Francia supondrá, el examen más exigente para el lateral español. El conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta con una de las delanteras más peligrosas del campeonato, con futbolistas capaces de castigar cualquier pérdida en transición.

Jugadores como Ousmane Dembélé o Michael Olise acostumbran a caer por el sector derecho del ataque francés, precisamente la zona que deberá vigilar Cucurella. Eso podría obligarle a medir mucho más sus incorporaciones ofensivas para evitar dejar espacios a su espalda.

Luis de la Fuente es consciente de que Francia representa una amenaza muy diferente a la de los rivales anteriores. Aunque España buscará dominar la posesión como ha hecho durante todo el Mundial, el seleccionador sabe que cualquier error puede ser castigado por la velocidad de los atacantes franceses.

Didier Deschamps y su idea

El seleccionador francés podría repetir una fórmula que le ha dado buenos resultados: un equipo bien ordenado en defensa y salidas rápidas al contragolpe aprovechando la velocidad de sus atacantes.

Pero España cuenta con centrales rápidos como Cubarsí y con un Unai Simón que suele estar muy atento para salir de su portería cuando la jugada lo requiere. Aun así, buena parte del trabajo recaerá sobre Cucurella, que probablemente tendrá que medir mucho más sus incorporaciones al ataque. Si Francia consigue explotar la velocidad de sus delanteros al contragolpe, el lateral español estará obligado a guardar más la posición y priorizar las tareas defensivas

España cuenta con futbolistas capaces de decidir cualquier partido. Rodri lidera el centro del campo, Pedri marca el ritmo del juego y Lamine Yamal desequilibra como pocos. Sin embargo, el Mundial de Cucurella está siendo igual de importante. Su trabajo, muchas veces lejos de los focos, le ha convertido en una pieza imprescindible y en uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia en una semifinal de un Mundial.