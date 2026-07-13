Pedro Porro, jugador de España, "preparado" para la batalla ante Francia

El lateral derecho comentó este lunes en la zona mixta del partido ante los galos que el haber jugado unos 50 partidos esta temporada le da "otro bagaje"

Pedro Porro será uno de los jugadores que este próximo martes tenga que demostrar su mejor versión para detener el ataque de Francia por su banda (la derecha para él y la izquierda para los de Deschamps). Pedro Porro atendió este lunes a los medios de comunicación en la zona mixta previa al duelo ante Francia y se mostró confiado en su nivel para frenar a futbolistas como Mbappé o Dembelé.

Pedro Porro se mostró seguro sobre su nivel para detener las ofensivas de Francia ya que como el propio jugador extremeño comentó, el haber jugado medio centenar de encuentros en una temporada le da un importante bagaje y experiencia.

Pedro Porro no le tiene miedo al ataque de Francia

El jugador del Tottenham y de la selección española apeló a la experiencia que ya tiene para frenar a Francia: "Diría que llego con más experiencia. En un año juegas unos 50 partidos más, y la competición te va dando otro bagaje. Me siento más que preparado". Además, al igual que a su compañero Álex Baena, Pedro Porro también fue cuestionado por el cansancio, del que el extremo comentó no estar notándolo: "No, yo en mi caso no lo noto mucho. Obviamente es algo que vosotros veis más desde fuera. En el día a día nosotros viajamos de arriba para abajo y no nos fijamos en los kilómetros que hacemos. Por suerte, ahora hemos podido recuperar bien para este partido y estamos enfocados al máximo en mañana".

La seguridad defensiva de España en el Mundial

Para Pedro Porro, la clave para que España solo haya encajado un gol en seis partidos del Mundial radica en cómo se conocen los 26 integrantes de la lista de Luis de la Fuente y también el hecho de vivir cada partido como si fuese una final: "Estar todos unidos. Simplemente es el resultado de llevar trabajando juntos mucho tiempo; son muchos partidos y ya nos vamos conociendo a la perfección. Afrontar cada partido como si fuera una final: esa es nuestra mentalidad y lo que tenemos que seguir haciendo".

Pedro Porro en el partido ante Bélgica de cuartos de final

Pedro Porro, además de defender su banda, también sabe asociarse con un Lamine Yamal con el que cada vez se entiende mejor. "Lo vamos manejando según el partido. Como te decía, contra Bélgica hubo fases del juego en las que me tocó subir más y otras en las que tuve que guardar más la posición. Simplemente voy hablando con él en el campo para ver qué va necesitando en cada momento. Hablando se entiende la gente; la verdad es que cada vez me entiendo mejor con él y eso es muy positivo para el equipo", declaró.

Un duelo siempre especial ante Francia

Pedro Porro no es ajeno a que un partido entre Francia y España siempre es especial por le hecho de existir una rivalidad histórica: "Siempre es especial, y más en una semifinal de un Mundial. El rival que tengas enfrente a estas alturas siempre va a ser exigente porque ha hecho un gran torneo. Obviamente, jugar contra Francia nos da un plus de motivación para mañana; sabemos que es una de las mejores selecciones de este campeonato y vamos a estar preparados, seguir".

Por último el extremeño habló de cómo hace 40 días celebraba la convocatoria con la selección española y ahora está en vísperas de jugar la semifinal de un Mundial: "Me siento muy feliz. Como dices, hace 40 días estaba celebrándolo en casa con mi mujer y mis hijos, y hoy se te pasan muchas cosas por la cabeza. Lo que digan desde fuera sobre Leao o los demás es un halago, pero yo simplemente me centro en hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Estoy muy feliz en ese aspecto y sé que mi familia está muy orgullosa de mí".