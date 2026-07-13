Álex Baena pasa de las excusas antes de medirse a Francia

El extremo habló para los medios de comunicación en la zona mixta previa al choque ante los pupilos de Deschamps. Sobre Lamine Yamal declaró que es "un chico súper agradable"

Este lunes, a poco más de 24 horas para que España dispute su segunda semifinal de un Mundial, dos jugadores entre los que estaba Álex Baena, comparecieron en la zona mixta del Cotton Bowl para atender a los medios de comunicación. Álex Baena fue cuestionado por el cansancio que puede acumular la selección española tras disputar seis encuentros en menos de un mes y tener aún dos compromisos más por delante.

Álex Baena, como el resto de sus compañeros, sabían a lo que venían a este Mundial y aunque pueda existir cansancio, el objetivo de estar en el encuentro del próximo 19 de julio y ganarlo no les hace pensar en el alto volumen de partidos.

El cansancio no es excusa para España en el Mundial

Álex Baena confesó que conforme van pasando los partidos, las piernas y el cuerpo van notando el cansancio pero dejó claro que lo firmaban desde el principio: "Desde antes de empezar el Mundial sabíamos a lo que veníamos. No son excusas. Es verdad que, cuando se va acercando el final, las piernas y el cuerpo lo van notando un poco. Sin embargo, lo sabíamos desde el principio y habríamos firmado llegar a día de hoy con todo eso en el cuerpo".

Este cansancio puede jugar tanto en contra de España como de Francia en un partido en el que Álex Baena comentó que esperan un ritmo alto: "Sea cual sea el resultado, sabemos que va a ser un partido de mucho ataque por parte de las dos selecciones. Si hay goles, esperemos que caigan más de nuestra parte".

El ritmo alto marcará el partido entre Francia y España

Álex Baena también auguró un encuentro ante Francia muy bonito y que el espectador disfrutará a buen seguro: "Bueno, va a ser un partido muy bonito entre dos de las mejores selecciones del mundo; un encuentro que el espectador disfrutará seguro. Venimos de jugar muchas veces contra ellos con todo a nuestro favor, y esperemos que mañana sea igual".

Aunque Baena confesó que no lo recuerda demasiado, el extremo comentó que en 2010 esta ronda, al igual que el resto del Mundial, la vio acompañado de amigos: "De la semifinal exactamente no me acuerdo; solo recuerdo dónde vi la final. Siempre la veíamos en casa, en el garaje, con todos los amigos y la familia. Supongo que la semifinal también la vería igual, pero no tengo tantos recuerdos como de la final".

El nivel de Lamine Yamal en la selección española

Lamine Yamal es una de las grandes estrellas de esta selección y por lo tanto es habitual que su nombre aparezca en casi todas las intervenciones de los jugadores de España como fue le caso de Álex Baena. El jugador del Atlético de Madrid apuntó a cómo es el del Barcelona fuera del terreno de juego: "Compartir la cancha con él es muy fácil. Sabemos el talento y el nivel que tiene, y que poco a poco lo irá demostrando aún más. Fuera del campo es un chico súper agradable, que se ríe mucho y siempre está haciendo bromas. Estamos muy felices de que esté con nosotros y ojalá le podamos ayudar a crecer aún más".

Además, sobre Francia, Álex Baena habló del talento de sus cuatro jugadores de arriba y apostó por mantener la presión y no tener muchas pérdidas: "Sabemos los cuatro jugadores que tienen arriba y que ellos están más cómodos cuando transitan ofensivamente con el balón. Nosotros intentaremos hacer lo de todos los partidos: mantener la posesión, cometer las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival y controlarlo mucho mejor".