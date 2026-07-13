Koundé rebaja la tensión antes del Francia - España

El central francés y compañero en el Barcelona de Lamine Yamal, no consideró que el '19' les faltase el resto y apostó porque su intención era "motivarse"

Las palabras de Lamine Yamal tras ganar a Bélgica en cuartos de final y saber que Francia iba a ser el rival de España en las semifinales del Mundial han causado diferentes reacciones. "Si alguien nos tiene que tener miedo, son ellos a nosotros", afirmó el jugador del Barcelona y de la selección española.

Este mismo lunes, alguien que conoce bien a Lamine Yamal y que además es compañero del español en el Barcelona, Koundé, le quitó hierro a la declaración del que el martes será su rival. Koundé no quiso echar más leña al fuego y apostó porque las palabras de Lamine Yamal iban más en el sentido de motivarse que buscando una polémica o falta de respeto hacia Francia.

Koundé no piensa mal de Lamine Yamal

Koundé no solo habló por él sino que también incluyó al resto de la selección francesa al transmitir que las palabras de Lamine Yamal no se habían sentido como una falta de respeto: "No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza". El central francés y del Barcelona aclaró que Lamine Yamal también hace eso en el cuadro culé ya que confía mucho en sus propias virtudes y en las del equipo: "Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él".

El planteamiento de España que conoce Koundé

Demostró Koundé un profundo conocimiento sobre España al hablar de que la Roja históricamente ha sido amante del fútbol de posesión: "Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones".

Prosiguiendo sobre el fútbol de España y dando en cierto modo una receta para vencer a la Roja, Koundé dejó claro que sería un error darle el balón durante todo el encuentro a los de Luis de la Fuente: "Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Hay que tener en cuenta que mañana vamos a deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos, porque al final te encuentra espacios y te cansa".

Koundé se encontrará con varios compañeros del Barcelona en las semifinales del Mundial

Además del propio Lamine Yamal, Koundé tendrá delante este próximo martes a otros jugadores con los que comparte vestuario en el Barcelona. Pedri, que fue suplente en el choque ante Bélgica de cuartos de final, Fermín, que tras ser titular en el debut mundialista no ha vuelto al once de inicio y Cubarsí que está cuajando un gran Mundial, serán los tres compañeros con los que se reencuentre Koundé.