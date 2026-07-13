Mariano Rajoy critica a Francia y Lula da Silva ironiza con Brasil

El ex presidente del Gobierno se colocó en ojo del huracán al opinar sobre el origen de los jugadores dirigidos por Deschamps. Este lunes, el presidente de Brasil le recomendó a Ancelotti 'convocar' a un robot. "Parecía Mbappé, parecía Haaland"

Mariano Rajoy y Lula da Silva tienen en común que además de haber sido o ser presidentes del Gobierno de su país, en este caso, España y Brasil. Además, los dirigentes de España y Brasil se han sumado en estos días a opinar sobre el Mundial o sobre algún tema relacionado con la cita que se está celebrando este verano. En el caso de Rajoy, el ex presidente del Gobierno de España no estuvo muy acertado a la hora de afirmar sobre Francia lo siguiente: "Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

En el caso de Lula da Silva, ha querido 'vestirse' por unos instantes de seleccionador de Brasil y aconsejar al técnico Carlo Ancelotti sobre el que podría ser un buen jugador para que la Canarinha vuelva a aspirar a ganar un Mundial.

Lula da Silva recomienda un 'fichaje' a Ancelotti para Brasil

El comentario de Lula da Silva no ha sido ni mucho menos del nivel del de Mariano Rajoy que ha enfadado a toda la sociedad francesa y parte de la española. El presidente de Brasil, en una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en Sao Paulo, recomendó a Ancelotti convocar a un robot ya que le recordaba a Haaland o Mbappé: "Le mostré el espectáculo robótico a Ancelotti, porque el niño creó un robot agresivo. Parecía Mbappé, parecía Haaland. El robot manda la pelota para arriba. Entonces, le mandé un recado a Ancelotti: si quiere contratar, que contrate a ese robot que le va a hacer ganar a Brasil la Copa del Mundo".

La polémica con el avión de Brasil

Tras la eliminación de Brasil a manos de Noruega en octavos de final del Mundial, trascendió que el avión de vuelta al país carioca apenas contó con uno de los jugadores convocados por Ancelotti. El vuelo fletado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que aterrizó en Río de Janeiro con trabajadores de la entidad, algunos miembros de la comisión técnica y el lateral Danilo, el único de los 26 futbolistas convocados que utilizó el avión oficial para regresar a Brasil.

Lula da Silva, presidente de Brasil

El resto volvió por otros medios y este fue otro de los puntos sobre los que opinó Lula da Silva: "¿Saben quién es Ancelotti? Es el técnico de la selección brasileña, aquella que fue con un montón de gente y volvió uno solito... Casi que no tenía a nadie para volver en el avión de la selección. Dios mío, qué vergüenza, sólo volvió un jugador en el avión".

Brasil, 24 años sin ganar un Mundial que serán 28 en 2030

La derrota por 2-1 frente a Noruega en octavos de final puso fin de forma prematura a la campaña brasileña y profundizó una de las peores sequías de títulos en su historia. La Canarinha llegará al Mundial de 2030 con 28 años sin conquistar un título mundial desde el obtenido en Japón y Corea del Sur, en 2002. Además, fue la primera vez que quedó eliminada en los octavos de final desde el Mundial de Italia 1990.