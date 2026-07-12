A Ricardo Rodríguez le sale pretendiente en LaLiga: el Depor

El lateral izquierdo, que acaba de ser eliminado del Mundial 2026, se centra en encontrar equipo de cara a la próxima temporada después de haber terminado contrato con el Real Betis. El suizo tiene mucho cartel en diferentes ligas, pero también le encaja a algún que otro club de España

Ricardo Rodríguez ya está en busca de nuevo equipo después de haber acabado su participación en el Mundial 2026 ya que Suiza fue eliminada por Argentina (3-1) en los cuartos de final. El lateral izquierdo no continuará en el Real Betis después de haber finalizado su contrato con el club verdiblanco lo que le da libertad absoluta para decidir su futuro deportivo. El suizo tiene cartel en diferentes ligas, pero también ha despertado interés en España en donde el Real Club Deportivo de A Coruña lo tiene en su agenda.

El Real Club Deportivo de A Coruña se fija en Ricardo Rodríguez, ex del Real Betis

Después de confirmarse la salida de Sergio Escudero, el Real Club Deportivo de A Coruña peina el mercado en busca de un futbolista de contrastado nivel y experiencia en la élite del fútbol español para dar un salto en la posición de lateral izquierdo en la que ya tiene a Giacomo Quagliata. En su ojeo, al club gallego le encaja Ricardo Rodríguez, quien ya se despidió del Real Betis, y que saldría totalmente gratis, más allá de la prima de fichaje, según informa La Opinión de A Coruña.

El Depor está siendo ambicioso en el mercado de fichajes de verano, ya ha firmado a Leo Román, ya que quiere construir una plantilla lo suficientemente buena para conseguir la permanencia en Primera división. El club gallego quiere evitar lo que le ocurre a otros clubes que llegan de Segunda división, que desciende a la temporada siguiente. Es por ello que quiere fichar a jugadores como Ricardo Rodríguez.

A sus 33 años, Ricardo Rodríguez viene de ser titular indiscutible en el lateral izquierdo del Real Betis, que ha terminado quinto en la última edición de LaLiga. El suizo, a pesar de ser criticado, ha disputado un total de 35 partidos y 2.446 minutos. Un rendimiento que demuestra que aún puede rendir en la élite máxima.

El lateral izquierdo tiene cartel en diversas ligas de Europa debido a su larga trayectoria y es por ello que el fichaje para el Real Club Deportivo de A Coruña no está sencillo ya que debe convencer al suizo el cual, como curiosidad, tiene orígenes gallegos ya que su padre, José Manuel Rodríguez, es de Crecente (Pontevedra). "Me siento gallego. Mi padre nació allí, parte de mi familia es gallega, vamos cuando podemos y disfrutamos de nuestra gente, de los paseos por Vigo y de las patatas fritas de mi abuela", dijo el propio Ricardo Rodríguez en una entrevista en el año 2009.

Álex Moreno, otro ex bético que está en la agenda del Depor para reforzar el lateral izquierdo

Ricardo Rodríguez no es el único ex del Real Betis que maneja el Real Club Deportivo de A Coruña para mejorar el puesto de lateral izquierdo.

En el club gallego también gusta mucho Álex Moreno, con contrato en el Girona FC, el cual puede salir muy económico después del descenso a Segunda división del equipo catalán. El catalán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.