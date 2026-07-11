La cantera del Betis reina en España y en Europa: Morante y Manu González, campeones de la Euro sub 19

Tras ganar la Copa del Rey Juvenil en un curso en el que han sido piezas esenciales en el filial y habituales en el día a día del primer equipo, el extremo brilla a nivel internacional con el trofeo al Bota de Oro y el portero acaba el torneo sin encajar ni un solo gol

José Antonio Morante y Manu González brillan en Sevilla, en Andalucía, en España y ahora también en Europa, poniendo a la cantera del Real Betis siempre en el pedestal más alto posible. En 2025 ganaron la primera Copa de Campeones de la historia del club y levantaron la liga de División de Honor, en este 2026 han conquistado la Copa del Rey Juvenil y, después de dos años seguidos luciéndose en la UEFA Youth League mientras tiraban del carro del Betis Deportivo en la compleja Primera Federación, este sábado han seguido saciando su voracidad con la camiseta de la selección nacional como flamantes campeones de la Euro sub 19.

Y lo han hecho, además, siendo piezas destacadas del equipo de Paco Gallardo, que se ha impuesto a Alemania (2-0) para recuperar el cetro continental que se escapó el pasado verano a pesar del gran papel de Pablo García y alzar al cielo de Cardiff (Gales) el décimo trofeo de la Eurocopa sub 19 en el palmarés de la RFEF. Hugo López abrió el marcador al filo del descanso, tras recoger un rechace del poste al disparo de Daniel Yáñez después de que Manu González evitase por dos veces el tanto rival. En la reanudación, Mario Rivas cabeceó un córner botado por Yáñez para poner tierra de por medio y el meta bético, que acabó sin encajar ni un solo tanto, volvió a lucirse para mantener la ventaja.

Ahora, el 'pichichi' Morante y el 'zamora' Manu González no se permiten el lujo de tomarse un respiro. Harán rápido las maletas y se sumarán a la pretemporada del primer equipo del Betis para seguir convenciendo a Manuel Pellegrini de algo que el chileno ya sabe: su ambición, su amor por el escudo de las Trece Barras y sus ganas de crecer no conocen límites. No será él quien se los ponga.

José Antonio Morante, Bota de Oro de la UEFA Euro sub 19 de Gales 2026

Morante ha encabezado durante toda la Euro sub 19 la tabla de máximos anotadores. Firmó un doblete y una asistencia en el debut frente a Gales, en sólo 63 minutos; marcó un golazo contra Dinamarca, completando los 90', y firmó el pleno anotador en los tres partidos de la Fase de Grupos tras volver a ver puerta ante Alemania, saliendo desde el banquillo en los últimos 24'.

Su racha se frenó en el duelo de 'semis' con Croacia (63') y en la final, de nuevo frente al cuadro germano, completó los 90 minutos mostrándose muy activo pero sin poder ampliar su cuenta. La tuvo en una arrancada en el 90+3', pero estaba ya sin fuelle y los calambres musculares frenaron su portentosa zancada. El extremo sevillano de 19 años acaba con un total de 330 minutos repartidos en cinco partidos (cuatro como titular), con cuatro dianas y una asistencia.

La tabla de máximos goleadores de la Euro sub 19

El récord histórico sigue estando en los 6 tantos que celebraron Jean-Kevin Augustin (Francia) en la edición de 2016, Davie Selke (Alemania) en la de 2014 y Álvaro Morata (España) en la de 2011. En Rumania 2025, el también bético Pablo García se quedó en cinco. Morante acaba con cuatro, los mismos que Stange; pero con una asistencia más que el '9' germano.

4 goles - José Antonio Morante (España)

- 4 - Otto Stange (Alemania)

- Otto Stange (Alemania) 3 - Ousmane Diallo (España)

- 3 - Sergio Esteban (España)

- 3 - Olti Hyseni (Dinamarca)

- Olti Hyseni (Dinamarca) 3 - Vitaliy Hlyut (Ucrania)

- Vitaliy Hlyut (Ucrania) 3- Francis Onyeka (Alemania)

Doble regalo del imbatido Manu González: le da el título a España y el 'Pichichi' a Morante

Por su parte, Manu González es el portero menos goleado de la Euro sub 19 y se plantó en la gran final sin conceder ni un solo tanto. El canterano del Betis fue el portero titular de España en las dos primeras citas de la liguilla en el Grupo A y dejó su portería a cero tanto contra Gales (0-7) como frente a Dinamarca (3-0). Luego descansó en el tercer choque, ya con la 'Rojita' clasificada matemáticamente para las semifinales y para el Mundial sub 20 de 2027.

La 'Rojita', con el madridista Javi Navarro en el arco, no notó su ausencia y tampoco encajó ante Alemania (4-0). A pesar de ello, el canterano verdiblanco recuperó la titularidad en el triunfo ante Croacia (3-0) y ha vuelto a salir de inicio en la final de este sábado (2-0), de nuevo con el cuadro teutón como oponente y con el reto de convertirse en el primer portero que logra acabar imbatido todo el torneo continental. Se lució en el 10' y en 30', tras sendos disparos de Otto Stange aún con el 0-0 en el marcador. Volvió a ser salvador en el 57, atrapando en dos tiempos un peligroso chut de Reimers. En total, ha sumado 360 minutos en cuatro partidos (tres de titular).

Óscar Masqué e Iván Corralejo, 'campeones invisibles'

Cabe recordar que de este logro se pueden sentir partícipes otros dos jugadores béticos que juegan asiduamente con el Betis Deportivo pese a tener ficha Juvenil, como son el lateral derecho Óscar Masqué y el mediocentro Iván Corralejo -en su caso, incluso debutó con el primer equipo heliopolitano-.

Ambos entraron también en la convocatoria de Paco Gallardo, pero se cayeron finalmente del listado definitivo entregado a la UEFA sólo unos días antes del arranque de esta Euro sub 19. La 2025/2026 ha vuelto a ser un ejercicio muy prolífico para internacionales verdiblancos en todas las categorías de la cantera y hasta en la absoluta, con Pablo Fornals, que también se quedó en la orilla del Mundial 2026.