El Betis ilusiona en toda España: el 'pichichi' Morante y el 'zamora' Manu González buscan la final de la Euro sub 19

España sub 19 jugará este miércoles la semifinal del campeonato de Europa de la categoría, confiando en que el extremo mantenga la puntería que le tiene como Bota de Oro con cuatro goles en tres partidos y en que el portero siga alargando su racha de imbatibilidad

El Europeo sub 19 que la UEFA está organizando en Gales encara ya desde este miércoles las semifinales de un torneo que tiene al Real Betis presumiendo de tener al máximo goleador y al portero menos goleado. España se enfrenta a Croacia por revalidar su plaza de finalista de hace un año después de clasificarse como líder invicto del Grupo A con tres victorias en tres encuentros seguidos sin encajar, dos de ellos con Manu González en la portería, y con 14 tantos a favor, con el extremo José Antonio Morante desatado con cuatro goles y una asistencia.

España - Croacia, primera semifinal de la Euro sub 19: miércoles 8 de julio, 15:00 h

El intenso programa de este miércoles arrancará a las 15:00 horas, con el duelo por el quinto puesto entre Dinamarca e Italia, las selecciones que quedaron en tercera posición en la Fase de Grupos. A las 17:30 horas arrancará la primera semifinal, que enfrenta a la selección española de Paco Gallardo ante la de Croacia, segunda clasificada en el Grupo B; mientras que a las 20:00 horas arrancará el segundo duelo de 'semis' con un encuentro entre Alemania (segunda del Grupo A) y Ucrania (líder del B).

Los canteranos del Betis, Morante y Manu González, piezas clave en el once de Paco Gallardo

El año pasado ya resonó el nombre del Betis por estas fechas y en esta misma eliminatoria, debido a la portentosa actuación de Pablo García, que marcó cuatro goles en el agónico triunfo ante Alemania (6-5) de España, que luego caería por la mínima en la final ante Países Bajos (1-0), y se acabó proclamando Bota de Plata de la Euro sub 19 con un total de cinco dianas en cinco partidos.

En esta ocasión, el cotizadísimo Morante Júnior encabeza la tabla de máximos anotadores con las cuatro dianas que ha marcado frente a Gales (por partida doble), Dinamarca y Alemania. Tras el atacante verdiblanco aparece su compañero Sergio Esteban (hermano del exbético Paco Esteban), el danés Olti Hyseni (Dinamarca) y el alemán Otto Stange (Alemania), todos ellos con tres dianas cada uno. Con dos están Vitaliy Hlyut (Ucrania), Ousmane Diallo (España) y Francis Onyeka (Alemania).

Por su parte, Manu González es el portero menos goleado de la Euro. Fue el portero titular de España en las dos primeras citas de la liguilla y dejó su portería a cero contra Gales (0-7) y Dinamarca (3-0). Luego descansó en el tercer choque, ya con la 'Rojita' clasificada matemáticamente para las semifinales y para el Mundial sub 20 de 2027. El equipo no notó su ausencia, ya que volvió a acabar imbatido ante Alemania (4-0). A pesar de ello, el canterano verdiblanco recuperará la titularidad ante los croatas.

Cabe recordar que otros dos béticos como el lateral derecho Óscar Masqué y el mediocentro Iván Corralejo entraron en la primera lista de Gallardo, pero se cayeron finalmente del listado definitivo. Los cuatro están entre el grupo de canteranos que Manuel Pellegrini ha reclutado para hacer la pretemporada con el primer equipo. Los dos primeros ya están ejercitándose con el chileno; los otros dos se unirán después del Europeo. Y ojalá que lo hagan con sus medallas de campeones.