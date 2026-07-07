El Sevilla cierra el fichaje de un canterano del Betis y sigue reforzándose: Santi Negrón se une a Max Español

El prometedor lateral derecho sevillano y el prolífico delantero catalán reforzarán el equipo Juvenil después de las múltiples promociones al Sevilla Atlético; mientras que el portero Carlos Toscano renueva su contrato y sube definitivamente el escalón al que ya se asomó en la 25/26

La apertura oficial del mercado estival de fichajes ha dejado hasta la fecha cuatro refuerzos en el Sevilla FC y tres en el Sevilla FC Femenino, pero por el momento no se ha anunciado ninguno en el filial. La base del Sevilla Atlético deberá nutrirse de esa jovencísima hornada que promocionó el curso pasado y que ha sido blindada con ua extensa rueda de renovaciones, así como lo que depare el Juvenil, que sí está reforzando de manera activa en esta primera semana. Sin ir más lejos, este mismo martes se ha hecho oficial el fichaje de Santi Negrón, que llega procedente del Real Betis.

Santi Negrón, de la banda derecha de Heliópolis a la de Nervión

El Sevilla FC ha informado en la tarde de este martes que Santi Negrón llega para reforzar el lateral derecho "en la etapa juvenil", sin especificar si iniciará el curso con el Juvenil A de División de Honor que estará dirigido por Álex Martín o si, por el contrario, comenzará en Liga Nacional con el Juvenil B de Fran Rubio.

Se trata de un futbolista de la generación de 2010 que militó en la AD Nervión en su etapa Alevín e Infantil, para pasar en la 24/25 al Cadete B del Real Betis. El curso pasado militó en la División de Honor Cadete y disputó 23 encuentros, todos como titular y en 17 de ellos completó los 90'.

Max Español, un Pichichi que voló del nido de los periquitos

Además, el pasado día 2 julio el club nervionense anunció también la contratación de Max Español, prometedor delantero que la pasada campaña se proclamó Pichichi del grupo catalán de la División de Honor Cadete y que también se incorpora ya a categoría Juvenil.

En sus 28 partidos con el conjunto perico en la pasada 25/26 (22 de ellos como titular), el joven punta barcelonés fue capaz de anotar la nada despreciable cifra de 15 goles. Con la cautela que merece al tratarse aún de un adolescente, el Sevilla FC tiene muchas esperanzas de futuro puestas en este refuerzo y en que no tarde mucho en estar con el filial en Segunda RFEF.

Carlos Toscano seguirá defendiendo el arco sevillista

Del mismo modo, también hace cinco días los medios de la entidad informaban de la renovación del contrato del prometedor portero Carlos Armando Toscano, que amplía su vinculación con el Sevilla FC y promociona de manera definitiva al Juvenil A de Álex Martín.

El pasado curso se estrenó con el primer equipo júnior aunque lo empezó con ficha del conjunto de Liga Nacional y en la 24/25 jugó con el Juvenil C en Cuarta Andaluza. Antes de vestir de blanquirrojo formó parte del Calavera CF desde benjamín hasta estrenarse como juvenil teniendo aún edad Cadete.