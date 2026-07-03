Nico Guillén lidera la lista de nueve canteranos llamados a filas por Luis García Plaza

El centrocampista onubense, que se quedó a última hora fuera del Europeo sub 19, será uno de los jóvenes valores que se sumarán a la primera plantilla del Sevilla FC para arrancar este próximo lunes el trabajo de pretemporada

Mientras José Ignacio Navarro continúa con su trabajo para reforzar la plantilla y al mismo tiempo se buscan traspasos que permitan inscribir a los nuevos fichajes, la pretemporada del Sevilla FC arrancará este fin de semana con los habituales reconocimientos médicos que se llevarán a cabo entre el sábado y el domingo. Para ello, los profesionales nervionenses deben estar ya de vuelta en la capital hispalense este viernes 3 de julio, poniendo así fin a sus vacaciones.

El lunes está previsto el primer entrenamiento para comenzar a preparar la 26/27 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Una cita a la que faltarán, obviamente, Rubén Vargas y Djibril Sow, que han avanzado a octavos del Mundial con Suiza. Además, también se esperan que tengan algunos días más de asueto aquellos que acabaron la temporada más tarde al afrontar diferentes compromisos con sus respectivas selecciones, como es el caso del nigeriano Akor Adams, el chileno Gabriel Suazo y el recuperado Odysseas Vlachodimos.

Los otros canteranos que ya están en la primera plantilla

A ello hay que sumar las siete bajas confirmadas (Gudelj, Alexis Sánchez, Nyland, Januzaj, Azpilicueta y los cedidos Maupay y Mendy), por lo que, como es costumbre, Luis García Plaza ha llamado a filas a un nutrido grupo de canteranos para completar el trabajo en estas primeras semanas, siendo en total nueve los que se sumarán a los ya consolidados Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra. Ninguno de ellos tuvo dorsal del primer equipo la pasada campaña e incluso el futuro de alguno está en el aire, pero todos ellos parten como miembros de una primera plantilla en la que ya estaban integrados.

Tres porteros más llamados a filas

Junto a ellos, el técnico madrileño contará de inicio con hasta tres cancerberos más, como son Rafa Romero, el argentino Loren Luchino y Sergio Recio, que esta última campaña militó en el Sevilla C. En defensa, por su parte, quien da el salto es el central Iker Muñoz, que ya en el pasado mercado de enero estuvo en la agenda de varios clubes de Segunda división, teniendo contrato hasta 2027.

Todos los ojos puestos en Nico Guillén

Pero, sin duda, uno de los nombres propios es el de Nico Guillén, en quien hay depositadas muchas esperanzas. A sus 18 años, el internacional sub 19 se cayó en el último corte de Paco Gallardo y no ha podido estar presente en el Europeo de la categoría que se disputa en Gales. Pero esto le permitirá seguir convenciendo a Gacía Plaza, que ya lo convocó en un par de partidos en la recta final de la pasada temporada, aunque no llegó a darle la oportunidad de debutar.

"Nico va a ser un buen jugador, pero hay que tener paciencia. Va a ser futbolista, pero tiene que jugar todos los domingos y tiene que pegar una transformación física. Tiene que ganar masa muscular, acostumbrarse a los ritmos y todo ello previniendo lesiones. Pero tiene un futuro espectacular”, aseguró hace poco más de un mes el técnico madrileño sobre el onubense, renovado hasta 2029, disponiendo ahora de un verano por delante para seguir evaluando su progresión y sus opciones de que pueda ir apareciendo con los 'mayores'.

Manuel Ángel, otra perla a seguir de cerca

En el centro del campo, además, también volverá a realizar la pretemporada Edu Altozano, que ya fue una de las sorpresas agradables hace un año bajo las órdenes de Matías Almeyda. Y en ataque, por su parte, los 'refuerzos' serán el delantero senegalés Ibra Sow y los extremos Jesús Cruz y Manuel Ángel Castillo, ambos de 18 años, siendo este último, también internacional sub 19, otro de los que se ven cerca de dar el salto al primer equipo, como afirmó Marco García, ex entrenador del Sevilla Atlético al que ha sustituido Diego Galiano.