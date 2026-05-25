El Sevilla saca pecho con su cantera: "Objetivos cercanos" para Nico Guillén y la tercera generación

El coordinador de la cantera nervionense, Agustín López, hace un positivo balance de la temporada en los escalafones inferiores poniendo por delante el paso adelante dado por jóvenes implicados en un 'efecto en cadena' que hace que los trabajos de formación hayan brillado en un curso con muy malos resultados clasificatorios en los cuatro primeros equipos

La temporada 2025/2026 ha terminado y es momento de hacer balances. En lo que respecta a la cantera del Sevilla FC, el director Agustín López pone una nota muy alta a un curso en el que el Sevilla Atlético descendió a Segunda RFEF, el Sevilla C cayó de Tercera Federación a División de Honor, el Juvenil A se quedó muy lejos de pelear por lo importante y hay que retroceder hasta el Juvenil B de Liga Nacional para encontrar el primer campeón. "No es un drama", ha reivindicado el coordinador de los escalafones inferiores, señalando a la formación como la mejor noticia de este complejo curso en la entidad por encima de los sinsabores clasificatorios.

"El resultado siempre cuenta, porque parece que se acaba el mundo si no conseguimos objetivos. En la formación tenemos que intentar llevar también la competición adelante; pero sin esa política de formación no estaría Kike Salas en el primer equipo. Hoy no se acuerda nadie de dónde viene Kike, simplemente hablan del gran central que tiene el Sevilla o de su pareja con Castrín. Hay que premiar el talento", ha opinado Agustín López sobre una temporada en la que cree que las noticias sobre la ilusionante progresión de los jugadores de la casa debe pesar más que el rendimiento colectivo.

El mejor aval: "Que haya siete u ocho canteranos en el primer equipo"

"Hay muchos jugadores de nuestra cantera ya asentados en esa dinámica profesional y luego ha venido otra hornada de jugadores que también se han asentado. Es un trabajo de política de cantera del club, no es flor de un día, por lo que estamos súper contentos. Todo ello, en uno de los momentos más difíciles de la entidad", ha resaltado Agustín López sobre Oso, Andrés Castrín o Miguel Sierra, que se han unido a Kike Salas, Isaac Romero, José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez o Manu Bueno. La tercera generación ya llama a la puerta: Nico Guillén, Edu Altozano, Manuel Ángel Castillo, Bruno Luque...

"Son valores importantes. Como digo siempre desde la máxima humildad, es trabajo realizado por el departamento de captación y la dirección deportiva. Los chicos vienen demostrando un hambre atroz y lo están demostrando. Hemos encontrado ese equilibrio en cuanto a captar y formar, siempre con paso firme para seguir teniendo ese tipo de jugadores que no sólo ayudan al primer equipo, sino que rentabilizan el trabajo", ha añadido el coordinador de los escalafones inferiores del Sevilla FC.

Nico Guillén, el próximo salto desde la prolífica cuna sevillista

"Para mí (esas promociones) significan que aquí se realiza un gran trabajo. Todo es mejorable. No hay un año que no intentemos mejorar todas las áreas; pero nos sentimos orgullosos y sentimos que vamos por una buena línea. Venimos de una tradición anterior que nos ha ayudado a esperar y a enseñar al futbolista. El culmen es que hay 7 u 8 jugadores canteranos en la primera plantilla. Es motivo de orgullo y un espejo para los que vienen detrás. Si estás bien trabajado y preparado, se puede llegar", ha recalcado.

"Nico Guillén es otro de esos niños que vienen desde pequeñitos. Se ha criado en la residencia. Estamos trabajando todos para que siga mejorando, muy encima, con buena comunicación con su entorno... Tiene una personalidad arrolladora y una mezcla de humildad y liderazgo que pueden tener importancia para el primer equipo. Valoramos mucho a las personas, a las familias que apuestan por el Sevilla FC. Tenemos esa cultura de formación que igual falta en otras canteras. Nico eligió este proyecto por encima de otras ofertas. Tiene claro que quiere triunfar en su club y le devolvemos esa confianza con objetivos cercanos".

Agustín López no elude la autocrítica: descensos de Sevilla Atlético y Sevilla C; mal año del Juvenil A

"No han sido un drama los descensos del filial y del C. Seguramente, el año que viene nos tocará tener la recogida de frutos que hemos tenido durante todo este año. Somos el Sevilla FC, una de las mejores canteras de Europa y siempre me enseñaron que se entrena de lunes a viernes y se gana el fin de semana".

"Las bajas de jugadores han podido afectar dentro de la política que tenemos, pero apostamos por eso, por no hacer desembolsos ni romper la cadena de formación. La Primera RFEF es una de las categorías más difíciles. Yo estoy contento por el rendimiento en muchos encuentros y luego se notó esa bisoñez, pero en ese sacrificio va a estar la recogida del fruto".

"La Segunda RFEF será muy dura, pero no es la primera vez que estamos ahí. Estamos tranquilos, porque el siguiente paso a la primera plantilla está cubierto en años. Lo malo habría sido no tener a jugadores en el primer equipo con estos descensos. Han aprendido mucho", ha argumentado sobre su optimismo: "Tuvimos que definirnos por equipos jóvenes pero de futuro. Han jugado juveniles con el filial, hemos tenido un Liga Nacional muy joven que recogerá frutos, un Juvenil C campeón que recogerá la generación del Cadete A. Tenemos claro cuál es el camino".