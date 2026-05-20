Nico Guillén y Andrés Castrín, cara y cruz canterana para el entrenamiento más tranquilo del año en el Sevilla

Luis García Plaza ha dirigido el primer entrenamiento de la última semana de la temporada con dos buenas noticias y otras dos malas de cara a preparar la visita dominical al RC Celta de Vigo, en el epílogo de la LaLiga EA Sports 2025/2026

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este miércoles el entrenamiento más tranquilo de lo que va de temporada. La plantilla nervionense ha vuelto al trabajo después de gozar de los dos días de descanso que Luis García Plaza concedió después de la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid (0-1), que gracias al resto de resultados de la jornada 36 sirvió para certificar matemáticamente la permanencia en LaLiga EA Sports con una semana de antelación. Los protagonistas han sido Nico Guillén y Marcao Teixeira, en lo positivo; Andrés Castrín y Manu Bueno, en lo negativo. Ahora, el equipo blanquirrojo trabajará en horario matinal hasta el sábado, día en el que viajará hasta Vigo para finalizar esta agobiante 2025/2026 visitando el domingo al RC Celta en Balaídos.

El esperado debut de Nico Guillén y el regreso de Marcao

Para esta primera sesión de la semana, García Plaza ha recuperado al canterano Nico Guillén, un joven mediocentro de sólo 18 años al que ya convocó para el encuentro ante la Real Sociedad del pasado 4 de mayo; antes de que el prometedor jugador onubense cambiase un Sevilla Atlético ya descendido a Segunda Federación para intentar ayudar a que el Sevilla C se salvase en Tercera RFEF -sin éxito-. Sin nada en juego ya para el primer equipo y sus dos filiales, todo apunta a que formará parte de la expedición que viajará a Galicia, donde tendrá muchas opciones de vivir su ansiado debut en el fútbol profesional.

Cabe recordar que Matías Almeyda reclutó a Nico Guillén para realizar la primera parte de la pretemporada y el internacional español sub 19 respondió marcando el primer gol del Sevilla FC 25/26; el único anotado por su equipo en la derrota por 1-3 que encajó en el primer amistoso veraniego disputado a mediados del mes de julio contra el Birmingham City en Faro (Portugal). Junto al talentoso canterano, la otra gran noticia del entrenamiento de este martes ha sido la presencia con el grupo de Marcao Teixeira, después de ser operado en enero de la fractura del escafoides de su pie izquierdo. La semana pasada, Luis García Plaza celebró el regreso del central brasileño, aunque consideró que no estaría en condiciones de jugar antes de que acabe esta 25/26.

Andrés Castrín pone la mala noticia en la vuelta al trabajo del Sevilla FC

Si Nico Guillén y Marcao Teixeira pusieron las buenas nuevas en la vuelta al trabajo de este miércoles, la mala noticia del día fue la protagonizada por Andrés Castrín, un joven zaguero de 22 años con ficha del filial que empezó la temporada rindiendo a gran nivel en las titularidades que Almeyda le dio cuando el Sevilla FC aún no había podido inscribir en LaLiga a ninguno de sus refuerzos estivales. Luego, el gallego desapareció e incluso llegó a regresar a la disciplina del Sevilla Atlético.

Luis García Plaza le ha devuelto los galones. Le sacó en el descanso de su partido de estreno como técnico sevillista, en Oviedo tras la roja directa a Tanguy Nianzou, y a partir de ahí el lucense ha completado los 90' en todos los encuentros con el madrileño excepto en el triunfo a domicilio contra el Villarreal CF (sólo disputó cuatro minutos en La Cerámica), cuajando auténticos partidazos ante Real Sociedad y Real Madrid a pesar de que viene arrastrando molestias físicas desde hace semanas.

El defensor de 22 años, conocido con el apodo de 'Castrín' aunque sus apellidos son López Gallo, ha saltado en un principio con el resto de sus compañeros; pero se ha retirado al interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después de la charla de Luis García Plaza. Lo mismo ha hecho el también canterano Manu Bueno. El centrocampista jerezano lleva casi tres semanas alejado de los terrenos de juego por una edema óseo en la rodilla derecha. Este próximo jueves y viernes volverá a trabajar a partir de las 10:00, mismo horario en el que se ejercitará el sábado, aunque para esta sesión previa al duelo contra el Celta el Sevilla FC se trasladará al Sánchez-Pizjuán.